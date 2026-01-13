Logo
Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

Извор:

АТВ

13.01.2026

16:30

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне
Фото: Pexels

Захваљујући континуираном раду механизације и запослених у Јавном комуналном предузећу "Глог", путни правци на територији Источног Старог Града су проходни, а зимске службе остају у приправности и у наредном периоду, у складу са временским условима.

У складу са планом зимског одржавања, приоритетне саобраћајнице су правовремено очишћене и оспособљене за безбједно одвијање саобраћаја, а паралелно с тим извршено је и чишћење осталих локалних путева на подручју општине.

илу-влага-прозор-стакло-28092025

Савјети

Сипајте у посуду један састојак и ријешите се влаге из дома заувијек

Зимске службе Јавног комуналног предузећа "Глог" током претходног периода, усљед сњежних падавина, биле су интензивно ангажоване на чишћењу и одржавању путне инфраструктуре на подручју општине Источни Стари Град.

Општинска управа Источни Стари Град захвалила је радницима предузећа "Глог" на уложеном труду и апеловала на грађане да и даље прилагоде вожњу зимским условима и поштују саобраћајне прописе.

