Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

Захваљујући континуираном раду механизације и запослених у Јавном комуналном предузећу "Глог", путни правци на територији Источног Старог Града су проходни, а зимске службе остају у приправности и у наредном периоду, у складу са временским условима.
У складу са планом зимског одржавања, приоритетне саобраћајнице су правовремено очишћене и оспособљене за безбједно одвијање саобраћаја, а паралелно с тим извршено је и чишћење осталих локалних путева на подручју општине.
Зимске службе Јавног комуналног предузећа "Глог" током претходног периода, усљед сњежних падавина, биле су интензивно ангажоване на чишћењу и одржавању путне инфраструктуре на подручју општине Источни Стари Град.
Општинска управа Источни Стари Град захвалила је радницима предузећа "Глог" на уложеном труду и апеловала на грађане да и даље прилагоде вожњу зимским условима и поштују саобраћајне прописе.
