Ужас у спортском кампу: Дивља мачка заражена бјеснилом напала дијете (12)

Извор:

Телеграф

13.01.2026

15:59

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Немили догађај је недавно забиљежен у близини дечијег спортског кампа, код руског града Уфа.

Рис заражен бјеснилом је напао 12-годишњу дјевојчицу, коју су од тежих посљедица спасли запослени у овој установи, преноси Телеграм канал СХОТ.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Јединство и саборност - темељ снаге Срба

Необично понашање животиње

Дивља мачка је изашла из шуме, оборила дјевојчицу на земљу и почела да је уједа. Запослени су брзо реаговали и успјели да је отјерају.

Свједоци инцидента наводе да се рис необично понашао, а у једном тренутку је дјеловало да се гуши. На лице мјеста стигли су хитна помоћ, полиција, као и чланови Центра за рехабилитацију дивљих животиња.

Рис је ухваћен у близини кампа, али му није било спаса. Стручњаци су потврдили да је имао тежак облик бјеснила. Угинуо је прије било какве акције надлежних.

Platforma Iks

Наука и технологија

Пао Икс!

Дијете под надзором љекара

Према наводима љекара, повређена дјевојчица се опоравља од повреда. Уједи и огреботине били су површински, али је из предострожности започета терапија против бјеснила.

Она је под сталним медицинским надзором.

Надлежне службе настављају да испитују околности под којима је заражена дивља животиња доспјела у близину дјечијег кампа.

