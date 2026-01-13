Logo
Ове обичаје треба испоштовати до поноћи: Сутра славимо Српску нову годину

Курир

13.01.2026

15:29

Празнична трпеза
Фото: Nicole Michalou/Pexels

Српска православна црква у поноћ обиљежава Српску нову годину, познату и као јулијанска нова година, која се слави по старом календару. Овај празник у народу има посебан значај, јер се везује за завршетак божићних свечаности и познат је и као Мали Божић.

Према народним обичајима, данашњи дан је у знаку припреме – мијесе се крофне, а вино и ракија се кувају како би се служили уочи и након дочека.

Horoskop

Занимљивости

Ово су хороскопски знакови који се највише жале

Како су Срби некада дочекивали Српску нову годину

Према народној традицији, Срби су се за Српску нову годину окупљали, играли народне игре и славили у кругу породице и заједнице. Током османске владавине, оваква окупљања и јавно његовање српских обичаја били су забрањени, али су се традиције упркос томе очувале.

Обичајни календар налаже да се током дочека не спава, а да се у току ноћи служе врућа ракија, кувано вино и крофне, као и Василица која се једе сутрадан. У градским срединама био је распрострањен обичај да се у једну крофну стави златник, а вјеровало се да ће онај ко га пронађе имати среће и успјеха током цијеле године.

Мали Божић и породична трпеза

Јулијанска нова година се у народу често назива и Мали Божић, јер се управо тог дана симболично завршава божићни циклус празника. У домовима се породица окупља око богате трпезе, а празнична печеница заузима централно мјесто, уз остала традиционална јела.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Хроника

Оптужница против Фаће због психичког насиља над Исаком, Јуришићевом и четири новинарке

Гдје се још слави Јулијанска нова година?

Јулијанска нова година се обиљежава и у Русији, Белорусији, Украјини, Јерменији, Молдавији и Грузији. Занимљиво је да се ова традиција задржала и у појединим њемачким кантонима у Швајцарској, као и у дијеловима галске заједнице у Шкотској.

На Балкану, Српска нова година се слави и у Црној Гори, Републици Српској, Сјеверној Македонији, као и у православним срединама у Хрватској.

