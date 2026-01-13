Ове обичаје треба испоштовати до поноћи: Сутра славимо Српску нову годину

Извор:
Курир
13.01.2026
15:29
Коментари:0
Српска православна црква у поноћ обиљежава Српску нову годину, познату и као јулијанска нова година, која се слави по старом календару. Овај празник у народу има посебан значај, јер се везује за завршетак божићних свечаности и познат је и као Мали Божић.
Према народним обичајима, данашњи дан је у знаку припреме – мијесе се крофне, а вино и ракија се кувају како би се служили уочи и након дочека.
Занимљивости
Ово су хороскопски знакови који се највише жале
Према народној традицији, Срби су се за Српску нову годину окупљали, играли народне игре и славили у кругу породице и заједнице. Током османске владавине, оваква окупљања и јавно његовање српских обичаја били су забрањени, али су се традиције упркос томе очувале.
Обичајни календар налаже да се током дочека не спава, а да се у току ноћи служе врућа ракија, кувано вино и крофне, као и Василица која се једе сутрадан. У градским срединама био је распрострањен обичај да се у једну крофну стави златник, а вјеровало се да ће онај ко га пронађе имати среће и успјеха током цијеле године.
Јулијанска нова година се у народу често назива и Мали Божић, јер се управо тог дана симболично завршава божићни циклус празника. У домовима се породица окупља око богате трпезе, а празнична печеница заузима централно мјесто, уз остала традиционална јела.
Хроника
Оптужница против Фаће због психичког насиља над Исаком, Јуришићевом и четири новинарке
Јулијанска нова година се обиљежава и у Русији, Белорусији, Украјини, Јерменији, Молдавији и Грузији. Занимљиво је да се ова традиција задржала и у појединим њемачким кантонима у Швајцарској, као и у дијеловима галске заједнице у Шкотској.
На Балкану, Српска нова година се слави и у Црној Гори, Републици Српској, Сјеверној Македонији, као и у православним срединама у Хрватској.
Република Српска
1 ч2
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Здравље
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму