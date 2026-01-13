Logo
"Дон": Здравствене услуге за поједине категорије поскупјеле и преко 170 одсто

АТВ

13.01.2026

12:03

Док се у јавности води расправа о поскупљењу мрежарине од 10 одсто, готово незапажено је прошла чињеница да су здравствене услуге у Републици Српској од 01.01.2026. године за поједине категорије поскупјеле и преко 170 одсто, наводе из Удружења за заштиту потрошача "Дон".

"Новим цјеновником здравствених услуга повећане су партиципације које се сада у апсолутном износу исказују за прегледе доктора медицине, специјалисте и супспецијалисте, болничке дане на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, као и за услуге радиолошке дијагностике попут компјутеризоване томографије и магнетне резонанце. (18.12.2025.год. Правилник о висини и начину плаћања партиципације, Сл.гл.115/25)", наводе из овог Удружења.

