"Дон": Здравствене услуге за поједине категорије поскупјеле и преко 170 одсто

Док се у јавности води расправа о поскупљењу мрежарине од 10 одсто, готово незапажено је прошла чињеница да су здравствене услуге у Републици Српској од 01.01.2026. године за поједине категорије поскупјеле и преко 170 одсто, наводе из Удружења за заштиту потрошача "Дон".
"Новим цјеновником здравствених услуга повећане су партиципације које се сада у апсолутном износу исказују за прегледе доктора медицине, специјалисте и супспецијалисте, болничке дане на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, као и за услуге радиолошке дијагностике попут компјутеризоване томографије и магнетне резонанце. (18.12.2025.год. Правилник о висини и начину плаћања партиципације, Сл.гл.115/25)", наводе из овог Удружења.
