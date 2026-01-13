Logo
Large banner

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

Извор:

АТВ

13.01.2026

11:24

Коментари:

0
Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура
Фото: РТРС

На Сокоцу још није отоплило. Мјерење РХМЗ-а у 10 часова каже да се мјештани смрзавају на -7, док је у Бањалуци угодних шест степени.

Није Соколац једини у "дебелом минусу". Још није отоплило ни у Руду, гдје је измјерено -5, а ништа боље није ни у Гацку и Хан Пијеску који су и даље у минусу од четири степена. У Вишеграду је минус 3, у Сребреници минус 2 као и у Фочи и Билећи, док је у Новом Граду и Шипову измјерено минус 1.

Један степен изнад нуле измјерено је у Добоју и Приједору, док је у Зворнику, Мркоњић граду, Срцу и Требињу измјерено 2 степена . Четири степена измјерена су у Бијељини, Кнежеву и Рибнику.

Првог дана Православне Нове године очекује нас невјероватних 12 степени.

Подијели:

Тагови:

невријеме

Вријеме

РХМЗ

minus

proljeće

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

Србија

Двије Бугарке ухапшене због пљачке Наде Мацуре

26 мин

0
Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

Свијет

Мерц: Режим у Ирану је на крају свог постојања

30 мин

0
Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

Друштво

Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

45 мин

0
Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

Регион

Снежана Ђуришић у Загребу пред 2.000 људи пјевала "Видовдан" и "Одакле си селе": Публика у трансу

1 ч

0

Више из рубрике

Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

Друштво

Огласило се Министарство финансија Српске: У четвртак креће исплата

45 мин

0
Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

Друштво

Нови проблем у Бијељини: Један котао поправљен, али сада не одговара угаљ

1 ч

0
Увећана давања за Борачку организацију

Друштво

Увећана давања за Борачку организацију

1 ч

0
Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

Друштво

Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner