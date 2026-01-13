Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

Извор:
АТВ
13.01.2026
11:24
Коментари:0
На Сокоцу још није отоплило. Мјерење РХМЗ-а у 10 часова каже да се мјештани смрзавају на -7, док је у Бањалуци угодних шест степени.
Није Соколац једини у "дебелом минусу". Још није отоплило ни у Руду, гдје је измјерено -5, а ништа боље није ни у Гацку и Хан Пијеску који су и даље у минусу од четири степена. У Вишеграду је минус 3, у Сребреници минус 2 као и у Фочи и Билећи, док је у Новом Граду и Шипову измјерено минус 1.
Један степен изнад нуле измјерено је у Добоју и Приједору, док је у Зворнику, Мркоњић граду, Срцу и Требињу измјерено 2 степена . Четири степена измјерена су у Бијељини, Кнежеву и Рибнику.
Првог дана Православне Нове године очекује нас невјероватних 12 степени.
Србија
26 мин0
Свијет
30 мин0
Друштво
45 мин0
Регион
1 ч0
Друштво
45 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму