Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

Извор:
СРНА
13.01.2026
09:04
Коментари:0
У Високом је јутрос ваздух опасан за становништво, а веома нездрав је у Приједору, Броду, Илијашу, Сарајеву, Вогошћи, Какњу и Травнику, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Према мјерењима у 7.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Високо је 347, у Приједору 230, у Броду 249, у Илијашу 299, у Сарајеву 280, у Вогошћи и Какњу 256 и у Травнику 215.
Ваздух је нездрав у Бањалуци са индексом 186, у Зеници 191, у Тузли 182, у Хаџићима 173 и у Тешњу 169, а у Гацку и Живиницама је нездрав за осјетљиве групе становништва.
Тенис
Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду
Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима.
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.
Најновије
Најчитаније
11
35
11
27
11
25
11
24
11
21
Тренутно на програму