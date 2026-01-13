Logo
Large banner

Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво

Извор:

СРНА

13.01.2026

09:04

Коментари:

0
Нездрав ваздух у више градова, у Високом опасан за становништво
Фото: АТВ

У Високом је јутрос ваздух опасан за становништво, а веома нездрав је у Приједору, Броду, Илијашу, Сарајеву, Вогошћи, Какњу и Травнику, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Према мјерењима у 7.00 часова, индекс квалитета ваздуха у Високо је 347, у Приједору 230, у Броду 249, у Илијашу 299, у Сарајеву 280, у Вогошћи и Какњу 256 и у Травнику 215.

Ваздух је нездрав у Бањалуци са индексом 186, у Зеници 191, у Тузли 182, у Хаџићима 173 и у Тешњу 169, а у Гацку и Живиницама је нездрав за осјетљиве групе становништва.

hamad medjedovic

Тенис

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Најугроженије су труднице, старији и дјеца, особе са респираторним и срчаним проблемима.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а више од 300 опасан по здравље.

Подијели:

Тагови:

zagađenje vazduha

Бањалука

Visoko

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

Тенис

Међедовић у осмини финала АТП турнира у Окланду

2 ч

0
У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

Свијет

У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

2 ч

0
Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

Србија

Опљачкана Нада Мацура! Ево гдје су је лопови оробили

2 ч

0
Един Џеко у дресу ФК Фиорентина

Фудбал

Зашто Џеко мора да тражи клуб ван Италије?

3 ч

0

Више из рубрике

Данас суво уз пораст температуре

Друштво

Данас суво уз пораст температуре

3 ч

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 28 беба

3 ч

0
Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Друштво

Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

3 ч

0
Вечерас дочекујемо Православну нову годину

Друштво

Вечерас дочекујемо Православну нову годину

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner