У НАТО-у сматрају да ће напад на Гренланд бити крај Алијансе

Спутник Србија
13.01.2026
08:59
У НАТО-у сматрају да би амерички напад на Гренланд значио крај Алијансе, пише „Политико“, позивајући се на неименованог дипломату НАТО-а.
Према писању листа, отворени напад Сједињених Америчких Држава на Гренланд био би невиђен.
„Ниједна одредба у оснивачком споразуму Алијансе из 1949. године не предвиђа напад на једног савезника НАТО-а од стране другог... То би значило крај Алијансе“, истакао је дипломата.
Лист истовремено наводи и да у Европској унији не вјерују да ће САД употребити војну силу да би заузеле Гренланд.
„Дипломате ЕУ генерално не вјерују да ће САД употребити војну силу да заузму Гренланд, али се слажу да ће Трамп нешто добити од притиска – или барем јаче европско војно присуство“, наводи се у чланку.
Гренланд је дио данског краљевства. Међутим, предсједник САД Доналд Трамп је више пута изјављивао да острво треба да постане дио Сједињених Америчких Држава, позивајући се на његов стратешки значај за националну безбједност. Амерички лидер није обећао да неће користити војну силу за успостављање контроле над Гренландом, а није одговорио ни да ли му је важније острво или очување НАТО-а.
Данске и гренландске власти упозориле су Америку да не заузима острво, напомињући да очекују поштовање њиховог територијалног интегритета. У јануару су земље Европске уније разматрале могућу реакцију уколико се америчке претње Гренланду покажу реалним.
