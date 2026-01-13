Зашто Џеко мора да тражи клуб ван Италије?

13.01.2026
Након двије сезоне наступања у Турској за Фенербахче, Един Џеко се љетос као слободан играч вратио у Италију и потписао за Фиорентину што се за сада није испоставило као добра одлука.
Тим из Фиренце муку мучи у Серији А и налази се у борби за останак у лиги, а потенцијални одлазак Едина Џеке у јануарском прелазном року спомиње се већ дуго.
Повезивао се с одласком у Каљари, Пису или Ђенову коју води његов велики пријатељ, Даниеле де Роси, али чини се да останак на Апенинима није опција.
Како посљедње информације говоре, Фиорентина, ма колико му ограничила минутажу ове сезоне, не жели Џека да продаје клубовима Серије А, те стога ће искусни нападач будући ангажман морати да потражи у некој другој земљи.
