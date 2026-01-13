Ножем зарезао жену, затим покушао убити мушкарца у Сплиту

13.01.2026
Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту донијело је рјешење о провођењу истраге против 24-годишњег хрватског држављанина због сумње на почињење кривичног дјела тешког убиство у покушају и кривичног дјела тјелесне повреде. Осумњиченику је одређен истражни затвор, саопштио је ДОРХ.
Постоји основана сумња да је осумњичени 8. јануара 2026. у вечерњим сатима, на подручју Сплитско-далматинске жупаније, након вербалног сукоба с блиском женском особом, из ладице узео кухињски нож и зарезао је по руци. Жртва је притом задобила тјелесну повреду.
Када је жена због боли почела викати, у просторију је ушла друга мушка особа, која је такође блиска окривљенику. Сумња се да је 24-годишњак, с циљем да га усмрти, тада поновно узео други кухињски нож из ладице те њиме снажно замахнуо према мушкарцу у предјелу главе, нанијевши му тешку повреду.
Након испитивања окривљеника, Жупанијско државно тужилаштво у Сплиту поднијело је суцу истраге Жупанијског суда у Сплиту приједлог за одређивање истражног затвора. Приједлог је образложен постојањем опасности од утицаја на свједоке и опасности од понављања дјела.
Судац истраге прихватио је приједлог државног тужилаштва и окривљенику одредио истражни затвор.
