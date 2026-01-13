У Српској рођено 28 беба

Извор:
СРНА
13.01.2026
07:55
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 15 дјечака и 13 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Дванаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Приједору, три у Бијељини, по двије у Источном Сарајеву, Требињу и Градишци, а по једна у Добоју и Зворнику.
У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и три дјечака, у Приједору три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини три дјечака, у Источном Сарајеву и Требињу по два дјечака, у Градишци дјечак и дјевојчица, а у Добоју и Зворнику по један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Фочи и Невесињу.
