У Српској рођено 28 беба

Извор:

СРНА

13.01.2026

07:55

Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 28 беба, 15 дјечака и 13 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Дванаест беба рођено је у Бањалуци, пет у Приједору, три у Бијељини, по двије у Источном Сарајеву, Требињу и Градишци, а по једна у Добоју и Зворнику.

У Бањалуци је рођено девет дјевојчица и три дјечака, у Приједору три дјевојчице и два дјечака, у Бијељини три дјечака, у Источном Сарајеву и Требињу по два дјечака, у Градишци дјечак и дјевојчица, а у Добоју и Зворнику по један дјечак.

Порода није било у породилиштима у Фочи и Невесињу.

Република Српска

беба

