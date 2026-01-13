Logo
Large banner

Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Извор:

СРНА

13.01.2026

07:48

Коментари:

0
Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу
Фото: АТВ

Возачима који јутрос путују дионицама у вишим планинским предјелима, из Ауто-мото савеза Републике Српске савјетују опрезну вожњу због мјестимично угаженог снијега и леда на коловозу.

Посебан опрез савјетује се на путним правцима Мркоњић Град-Милиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Шипово-Ново Село, Сарајево-Рогатица преко Романије, Трново-Фоча преко превоја Рогој и Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед.

Због ниске температуре поледица је могућа на свим влажним локалитетима, а возачима се скреће пажња и на повећану опасност од одрона, као и на повећан ризик од пада леденица на дионицама у усјецима.

Посједовање зимске опреме је неопходно.

najton

Свијет

Највиши командант британске војске: Војни врх признаје да држава нема план за одбрану у случају рата

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Наизмјенично се вози и на мосту на граничном прелазу Рача од 7.00 до 17.00 часова.

Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

На регионалном путу Добој-Станари на локацији превој Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.

Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Кијев и његови западни спонзори неће избјећи одговорност за убиства новинара

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.

У ФБиХ је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.

На граничним прелазима јутрос нема задржавања.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.

Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Подијели:

Тагови:

Вријеме

АМС РС

led

Снијег

Сунце

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Научници збуњени открићем „свемирске дуге“

Наука и технологија

Научници збуњени открићем „свемирске дуге“

4 ч

0
Сензација – ПСЖ избачен из Купа Француске!

Фудбал

Сензација – ПСЖ избачен из Купа Француске!

4 ч

0
Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

Свијет

Трамп: САД уводе царине од 25 одсто земљама које послују са Ираном

4 ч

0
Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

Бања Лука

Бањалучани бијесни: Град окован смећем и ледом

4 ч

0

Више из рубрике

Вечерас дочекујемо Православну нову годину

Друштво

Вечерас дочекујемо Православну нову годину

4 ч

0
Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

Друштво

Славимо велику светитељку: Изговорите ово и спасите се од тешког живота

4 ч

0
Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

Друштво

Минус и лед оковали Српску и регион; У Србији ванредна ситуација у десет општина

15 ч

0
Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

Друштво

Које обичаје треба испоштовати дан прије православне Нове године?

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

35

Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

11

27

РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

11

25

Игра у првом плану, без ометања: Galaxy Game Launcher и Samsung DeX

11

24

Разлика од 13 степени у Српској! Негдје дебели минус, негдје прољећна температура

11

21

Блануша најавио "уплив" нових људи у ГрО СДС Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner