Ситуација непромијењена, снијег и лед на коловозу

Возачима који јутрос путују дионицама у вишим планинским предјелима, из Ауто-мото савеза Републике Српске савјетују опрезну вожњу због мјестимично угаженог снијега и леда на коловозу.
Посебан опрез савјетује се на путним правцима Мркоњић Град-Милиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Шипово-Ново Село, Сарајево-Рогатица преко Романије, Трново-Фоча преко превоја Рогој и Власеница-Хан Пијесак преко превоја Хан Поглед.
Због ниске температуре поледица је могућа на свим влажним локалитетима, а возачима се скреће пажња и на повећану опасност од одрона, као и на повећан ризик од пада леденица на дионицама у усјецима.
Посједовање зимске опреме је неопходно.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Наизмјенично се вози и на мосту на граничном прелазу Рача од 7.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Добој-Станари на локацији превој Љескове воде саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Усљед клизишта једног траком вози се на регионалним путним правцима Карановац-Кнежево у мјесту Љубачевом, Прњавор-Укрина у Вијачанима.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
Деминирања су акутелна у каменолому Хан Дервента на магистралном путу дионица Лапишница-Љубогошта у мјесту Доња Љубогошта и у Рогоушићима на магистралном путу Подроманија-Сумбуловац-Доња Љубогошта.
У ФБиХ је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима јутрос нема задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.
Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила. На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
