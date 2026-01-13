Logo
Захарова: Кијев и његови западни спонзори неће избјећи одговорност за убиства новинара

13.01.2026

07:29

Фото: Танјуг/АП

Владимир Зеленски и његови спонзори неће избјећи одговорност за убиства руских новинара и ратних извјештача, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Десетине новинара је платило највишу могућу цијену за своја увјерења, трагично изгубивши живот у циљаним нападима украјинских неонациста на фронту или диверзаната кијевског режима далеко од линије раздвајања", рекла је она и додала да ни непосредни извршиоци тих злочина и терористичких напада, ни руководство и западни спонзори неће избјећи одговорност за за убиства цивила у које спадају и новинари.

Говорећи о хибридном рату који Запад води против Русије, Захарова је рекла да су дописници руских медија у иностранству принуђени да се супротстављају притиску власти непријатељских држава у којима раде.

"Многи од њих суочили су се са ужасним облицима русофобије и дискриминације, различитим облицима политички мотивисаних притисака, насиљем, па чак и претњама по живот", закључила је она.

(спутник србија)

