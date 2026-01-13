Logo
Ова 3 знака очекују срећне вијести до 6. фебруара 2026. године

Фото: Pexels

Меркур, планета комуникације, 20. јануара мијења знак и улази у Водолију, гдје ће донијети повољне прилике за Водолије, Ваге и Близанце.

Меркур у Водолији доноси другачији начин размишљања, потребу да се изађе из устаљених оквира и да се свијет сагледа из шире, неконвенционалне перспективе.

У овом периоду мисли су брзе, идеје оригиналне, а комуникација често неочекивана и директна.

Слобода

Људи су склонији да говоре оно што мисле без уљепшавања, али и да се интересују за нове технологије, будућност, друштвене промјене и теме које одступају од свакодневице.

banja luka pravoslavna nova godina

Друштво

Вечерас дочекујемо Православну нову годину

Разговори могу лако да пређу у расправе, јер Меркур у Водолији воли интелектуалну слободу и не трпи ограничења ни ауторитете који гуше мишљење.

Тимски ради и ванвременске идеје

Истовремено, ово је одличан положај за размену идеја, тимски рад, дружење са истомишљеницима и доношење одлука које су испред свог времена.

Ум ради брзо, али може дјеловати помало хладно и дистанцирано, јер се емоције стављају у други план, а логика и објективност долазе у први план.

Меркур ће боравити у Водолији до 6. фебруара 2026. године.

(информер)

