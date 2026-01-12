Напокон ће кренути даље: За ова 3 знака живот се коначно мијења

Након 8. јануара 2026. године, живот за три хороскопска знака коначно почео је да се мијења набоље.

Фаза опадајућег Мјесеца доноси прилику за дубоко преиспитивање и емоционалну обраду, кључну након важних животних догађаја.

Енергија Девице, у којој се Месец налази, подстиче разборитост и помаже да на практичан начин схватите шта се догодило, олакшавајући завршавање започетог.

За одабране знакове, наредни период нуди стваран осјећај закључка једне животне фазе, а рјешавање дуготрајних несугласица даће им подстицај да напокон крену даље.

Бик

Бикови, опадајући Месец у Д‌јевици помаже вам да се напокон помирите с личном ситуацијом која се отегла пуно дуже него што сте очекивали.

Дуго желите да ставите тачку на и, а управо вам период од 8. јануара доноси јасан знак да је сигурно да затворите то поглавље.

Ако сте чекали извињење које никад није стигло, вријеме је да прихватите да се то неће ни догодити - и то је у реду.

Ово је ваш живот и немате времена за губљење чекајући немогуће. Допустите себи слободу да кренете даље, свјесни да не можете писати сценарио за туђи живот нити контролисати друге људе. Када се ослободите те идеје, ослободићете и себе, а живот ће постати знатно бољи.

Шкорпија

Шкорпиони, период од 8. јануара доноси вам рјешење какво сте дуго чекали. Утицај опадајућег Мјесеца у Д‌јевици омогућиће вам да јасно видите гд‌је је ситуација пошла по злу, али без упадања у замку самоокривљавања. Игра пребацивања кривице је завршена.

Почињете да схватате туђе границе, док истовремено себе сагледавате на потпуно искрен начин.

Свако има своју улогу у закључку који вам доноси овај дан, а преузимање одговорности води до савршеног расплета.

Сада вам је најважније да будете искрени према себи.

Више вам нису потребни одговори нити потврда од других. Знате ко сте и нећете се враћати у прошлост како бисте понављали већ научене лекције. Имате све што вам је потребно и спремни сте да кренете напред - према бољим стварима.

Стријелац

Стријелчеви, за вас закључак долази у облику нове перспективе на стару ситуацију. Дана 8. јануара, опадајући Мјесец помаже вам да препознате важну лекцију која се крије иза недавног напора или одлуке.

Нешто што сте дуго преиспитивали од‌једном добија савршен смисао, а можда ћете се чак и насмијати иронији цијеле ситуације.

Увиђате како је један прошли догађај обликовао ваш пут, чак и ако се није одвио према плану, преноси Б92.

Та спознаја доноси вам мир и нову мотивацију. Не чекате извињења нити тражите потврду од других.

Ово је ваше лично откриће, а једном кад нешто схватите, више нема повратка на старо. То је коначан и потпун завршетак.