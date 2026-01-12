Logo
Освојила Златни глобус и опсовала! Извињавала се мајци

Индекс

12.01.2026

09:55

Глумица Ерин Доерти
Фото: Таnjug/AP Photo/Chris Pizzello

Звијезда серије „Адолесценција“ Ерин Доерти није могла пожељети бољи почетак године. Освојила је награду за најбољу споредну глумицу у телевизијској серији на синоћњој 83. додјели Златних глобуса, а њен говор поводом прихватања награде брзо је постао виралан након што се заклела упркос обећању датом мајци, а ЦБС није цензурисао псовку која је емитована.

Псовање у директном преносу

Глумица, која је освојила награду за улогу дјечјег психолога Брајони Аристон у Нетфликсовом хиту, започела је свој говор откривајући да је „обећала мојој мами“ да неће рећи ријеч „јеби ме“. Иако је био њене изјаве био утишан, сама псовка је остала у преносу уживо. Доерти је завршила извињавајући се мајци, захваљујући колегама и посвећујући награду посебној групи људи.

"Друга група којој бих ово желела да посветим су терапеути“, рекла је Доерти публици у хотелу Беверли Хилтон. „Мислим да живот може бити тежак. Ментално здравље је све. Зато хвала терапеутима и била ми је част да играм једног. Хвала вам пуно.“

Успјешно вече за тим Адолесценције

Ово је Доертина прва номинација и победа у овој категорији. Након што је освојила Еми прошлог септембра, рекла је за „The Hollywood Reporter“ да је идеја о победи на додјели награда „Глобус“ била „остварење сна“. Њена победа на додели награда „Глобус“ услиједила је и након победе на додели награда „Critics' Choice Awards“ прошлог викенда.

Вече је било огроман успјех за цијелу глумачку екипу серије „Адолесценција“. Поред Доертија, Златни глобус за најбољег глумца у мини серији освојио је и Стивен Грејам (52), док је шеснаестогодишњи Овен Купер награђен за најбољег споредног глумца на телевизији.

(индекс)

