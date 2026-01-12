Logo
Раонић објавио крај каријере

Извор:

РТС

12.01.2026

09:31

Коментари:

0
Раонић објавио крај каријере
Фото: Pixabay

Канађанин Милош Раонић завршио је тениску каријеру.Милош Раонић је рођен 27. децембра 1990. године у Подгорици, а са породицом се преселио у Канаду. Раонић је током каријере важио за једног од најбољих сервера што му је донијело и надимак "Ракета".

"Дошао је тај тренутак – повлачим се из тениса. Ово је тренутак за који знате да ће једног дана доћи, али никада се за њега заиста не осјећате спремним. Најспремнији сам него што ћу икада бити. Тенис је био моја љубав и опсесија", навео је Раонић.

Раонић је професионалну каријеру почео 2008. године и током више од петнаест година на АТП туру освојио је осам турнира у синглу. Највећи успех у каријери, поред титула, остварио је 2016. године, када је играо финале Вимблдона, што га је учинило првим Канађанином у мушкој конкуренцији у финалу престижног гренд слема. Највиши пласман у каријери му је треће мјесто.

"Хвала Канади. Моја породица и ја смо дошли овде прије више од 30 година. Захваљујући вама, посветио сам се тенису. Захваљујући вама, то је промијенило живот моје породице и уживао сам у сваком тренутку да вас представљам широм свијета", додао је Раонић у поруци.

Раонић има укупно 9:36 скор против такозване "Велике четворке", а једино Новака Ђоковића није успио ниједном у каријери да побједи. Српски тенисер је чак 12 пута побијеђивао Канађанина.

Са Надалом је одиграо девет међусобних дуела и побиједио два пута, са Федерером је имао највише сусрета, чак 14 и три пута тријумфовао. Ендија Марија је добио четири пута, а Британац је девет пута завршавао као побједник.

"Шта слиједи? Нећу успорити. Живота има још толико, и мотивисан сам и гладан успјеха као што сам био 2011. године када сам се пробио на Туру. Исту посвећеност и интензитет уложићу и у сљедеће изазове. Ако могу да наставим да тежим истој изврсности као у тенису, уз то да будем бољи сваког дана сваког", видимо гдје ће ме то одвести - закључио је Милош Раонић.

Раонића су у Канади шест пута проглашавали за најбољег тенисера године.

(ртс)

tenis

Miloš Raonić

kraj karijere

