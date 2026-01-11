Геј спортиста који ће ући у историју: Први пут на Аустралијан опену

11.01.2026
08:18
Коментари:0
Бразилски геј тенисер Жоао Лукас Реис да Силва ове године ће ући у историју тако што ће званично постати први отворено геј играч који је играо у квалификацијама за Аустралијан опен.
Жоао Лукас Реис де Силва јавно се аутовао као геј 2024. године. Ово је открио на друштвеним мрежама поводом годишњице са партнером Гијом Сампајо Рикардом: "Срећан рођендан. Срећан живот. Много те волим".
У то вријеме, био је рангиран ван 400. мјеста на свјетској ранг листи, а од тада се попео на 204. мјесто на АТП ранг листи. На основу тога, одлучио је да игра у квалификацијама за уводни турнир Гренд слема.
Раније није играо ниједан припремни турнир, већ се припремао у родном Бразилу.
Квалификације почињу у понедјељак. У најгорем случају, ако изгуби у првом колу квалификација, добиће исплату од 34.600 евра.
Жоао је био у праву да није једини играч на турнеји који је геј. Прошлог новембра, Швајцарац Мика Брунолд је такође открио да је геј, такође на друштвеним мрежама.
"Успјех на терену није само ствар физичких способности. Ради се о познавању своје личности и остајању вјерним себи. Много сам размишљао о томе како да причам о томе. И док није увијек лако, скривање тога и претварање да сам неко други никада није била опција. Зато осјећам да је сада вријеме да проговорим и подијелим са вама да сам геј".
