Logo
Large banner

Геј спортиста који ће ући у историју: Први пут на Аустралијан опену

11.01.2026

08:18

Коментари:

0
Геј спортиста који ће ући у историју: Први пут на Аустралијан опену

Бразилски геј тенисер Жоао Лукас Реис да Силва ове године ће ући у историју тако што ће званично постати први отворено геј играч који је играо у квалификацијама за Аустралијан опен.

Жоао Лукас Реис де Силва јавно се аутовао као геј 2024. године. Ово је открио на друштвеним мрежама поводом годишњице са партнером Гијом Сампајо Рикардом: "Срећан рођендан. Срећан живот. Много те волим".

У то вријеме, био је рангиран ван 400. мјеста на свјетској ранг листи, а од тада се попео на 204. мјесто на АТП ранг листи. На основу тога, одлучио је да игра у квалификацијама за уводни турнир Гренд слема.

Раније није играо ниједан припремни турнир, већ се припремао у родном Бразилу.

Квалификације почињу у понедјељак. У најгорем случају, ако изгуби у првом колу квалификација, добиће исплату од 34.600 евра.

Није једини на турнеји

Жоао је био у праву да није једини играч на турнеји који је геј. Прошлог новембра, Швајцарац Мика Брунолд је такође открио да је геј, такође на друштвеним мрежама.

"Успјех на терену није само ствар физичких способности. Ради се о познавању своје личности и остајању вјерним себи. Много сам размишљао о томе како да причам о томе. И док није увијек лако, скривање тога и претварање да сам неко други никада није била опција. Зато осјећам да је сада вријеме да проговорим и подијелим са вама да сам геј".

Подијели:

Тагови:

Аустралијан опен

gej

teniser

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

Свијет

Овај град би могао да падне за пар минута и заувијек све промијени: Помињу се и "Арктички анђели"

3 ч

0
Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

Друштво

Сладић најавио: Очекује нас леден почетак седмице, а након тога велика промјена

4 ч

0
Американци упозорили Зеленског: Од "орешника" не спасава ни бункер

Свијет

Американци упозорили Зеленског: Од "орешника" не спасава ни бункер

13 ч

0
Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?

Наука и технологија

Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?

14 ч

0

Више из рубрике

Danil Medvedev US Open

Тенис

Медведев и Накашима финалисти АТП турнира у Бризбејну

23 ч

0
Алкарас срушио Синера у Сеулу

Тенис

Алкарас срушио Синера у Сеулу

1 д

0
Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

Тенис

Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

1 д

0
Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

Тенис

Тенисерка игром шокирала свијет: Огласили се организатори турнира, ево колико је зарадила

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

05

Тешка несрећа на путу Сарајево-Фоча

12

01

Види ли ово Зијад Крњић: Велике гужве на прелазима према Хрватској

11

53

Сабаленка одржала лекцију Украјинки која јој није честитала

11

46

Незгода код Миљевине, застој на магистралном путу Фоча - Сарајево

11

35

"Пуче ко леденица": Познати музичар доживо тежак прелом ноге на паркингу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner