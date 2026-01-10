Logo
Large banner

Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?

Извор:

СРНА

10.01.2026

22:02

Коментари:

0
Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?
Фото: pixabay / Peggy_Marco

Научници који раде на пројекту "ДНК Леонарда да Винчија" објавили су да вјерују како су дошли до генетског материјала славног ренесансног умјетника и изумитеља.

Иако су резултати, представљени у научном раду који још чека рецензију, само прелиминарни и захтијевају додатну потврду, они отварају могућност да је пронађен ДНК стар више од 500 година, пише "Сајенс алерт" /СциенцеАлерт/.

Истраживачки тим истиче да њихов рад пружа трагове, а не дефинитивне закључке, али истовремено показује да је могуће извући вриједан биолошки материјал и из веома осјетљивих историјских предмета.

Развили су нову технику за издвајање ДНК људи, биљака, бактерија, гљивица и других микроорганизама из воштаних печата на старим писмима и из саме структуре папира.

Откривено је да објекти који су се некада сматрали биолошки "тихим" функционишу као живи отисци прстију свог окружења.

У новој студији, научници су пажљиво узели брис са цртежа црвеном кредом названог "Свето Дијете", за који се вјерује да је рад Леонарда да Винчија.

Користећи напредне методе секвенцирања ДНК, успјели су да издвоје различите биолошке информације, укључујући и ДНК стабала наранџи која су расла у вртовима породице Медичи у Тоскани, али и људску ДНК ниског квалитета.

Још није познато чији је људски генетски материјал пронађен - могао би да потиче од самог умјетника или од било кога ко је временом дирао цртеж.

Међутим, анализа је открила маркере ипсилон хромозома, што значи да ДНК припада мушкарцу.

Чини се да је та особа била дио генетске групе која је уобичајена на Медитерану, посебно у централној и јужној Италији - области која обухвата и Тоскану, Леонардову домовину.

Научници су узели брисеве и са других предмета повезаних са да Винчијем, укључујући писмо старо око 500 година које је написао један његов рођак и пронашли су заједнички сигнал ипсилон хромозома.

Тај исти генетски потпис није пронађен на дјелима других познатих европских мајстора из тог времена, што упућује на могућу заједничку мушку лозу повезану са предметима који су припадали Да Винчију.

Тим сада планира узимање узорака са других дјела и предмета за које поуздано зна да су припадали Леонарду да Винчију како би упоредили резултате. Потом ће те налазе упоређивати са ДНК потврђених живих потомака умјетникове родбине.

Крајњи циљ пројекта је да се потврди да Винчијево посљедње почивалиште и да се у потпуности реконструише његов вишевјековни геном.

Подијели:

Тагови:

Leonardo da Vinči

DNK analiza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шмиц: Неизбране бирократе не могу да утичу на вољу народа да бира свог предсједника

БиХ

Шмиц: Неизбране бирократе не могу да утичу на вољу народа да бира свог предсједника

1 ч

0
Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

Наука и технологија

Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

1 ч

0
Марија Корина Мачадо, добитница Нобелове награде за мир

Свијет

Нобелов комитет одговорио Мачадо: Не можеш предати награда Трампу

2 ч

0
Амерички медији пишу: Одржани прелиминарни разговори о нападу на Иран

Свијет

Амерички медији пишу: Одржани прелиминарни разговори о нападу на Иран

2 ч

0

Више из рубрике

Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

Наука и технологија

Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

1 ч

0
Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Наука и технологија

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

10 ч

0
Грок више неће да "свлачи" жене? Или треба само да се плати

Наука и технологија

Грок више неће да "свлачи" жене? Или треба само да се плати

11 ч

0
Експеримент открио како је почео живот на Земљи

Наука и технологија

Експеримент открио како је почео живот на Земљи

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

08

Американци упозорили Зеленског: Од "орешника" не спасава ни бункер

22

02

Научници на цртежу Леонарда да Винчија пронашли његов ДНК?

21

54

Драма у Арени: Србија тек послије пенала савладала Холандију

21

51

Шмиц: Неизбране бирократе не могу да утичу на вољу народа да бира свог предсједника

21

39

Хладноћа лоше утиче на телефоне, ево како да "преживе" зиму

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner