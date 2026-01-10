Грок више неће да "свлачи" жене? Или треба само да се плати

Извор:
Б92
10.01.2026
12:09
Коментари:0
Четбот Грок, у власништву компаније милијардера Илона Маска, ограничио је функцију генерисања и уређивања слика искључиво на претплатнике који плаћају услуге друштвене мреже X.
До овога је дошло након глобалних критика због могућности креирања дипфејк порнографског садржаја, укључујући слике жена и малољетника, пише Еурактив.
Приликом покушаја генерисања слика путем платформе X, Грок сада обавјештава кориснике да је та функција доступна само претплатницима који плаћају и позива их да се пријаве на "премијум" верзију X-a.
Није, међутим, прецизирано да ли за претплатнике постоје додатна ограничења када је ријеч о генерисању сексуално експлицитних дипфејк садржаја.
Грок се посљедњих дана нашао на удару регулатора због такозваног "зачињеног" режима рада, који је омогућавао стварање дубоко лажних, сексуализованих слика, укључујући и слике малољетника.
Здравље
Зашто мозак "затупи"? Ментална магла није дијагноза, али постоји
Због тога су европски законодавци и поједине државе чланице позвале на оштрије мјере против таквих технологија.
"Ово је незаконито", рекао је портпарол Европске комисије за дигитална питања Томас Рење.
Европска комисија је у четвртак наложила компанији X да до краја 2026. године сачува сву интерну документацију и податке у вези са Гроком, користећи овлашћења из Закона о дигиталним услугама (ДСА), према којем је X сврстан међу платформе под најстрожим надзором ЕУ.
Комисија, међутим, за сада није покренула нову формалну истрагу против X-a поводом случаја са дипфејк порнографијом.
Тестови које је спровео Еурактив показали су да Грок, када му се приступа као самосталној апликацији, а не путем платформе X, и даље може бесплатно да генерише слике на основу корисничких захтјева.
Занимљивости
19 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Наука и технологија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму