Какве прогнозе даје вјештачка интелигенција за наредних десет година?

07.01.2026

17:57

Фото: Pexel/Placidplace

Научници су развили нови алат заснован на вјештачкој интелигенцији који може да предвиди ризик за више од 1.000 болести и прогнозира промјене у здрављу неке особе до 10 година унапријед.

Овај генеративни АИ алат развили су стручњаци из Европске лабораторије за молекуларну биологију, Њемачког института за истраживање рака и Универзитета у Копенхагену користећи алгоритамске концепте сличне онима који се користе у великим језичким моделима.

"Здравствени случајеви често слиједе предвидиве обрасце. Наш АИ модел учи те обрасце и може да прогнозира будуће здравствене исходе", рекао је научни сарадник на Европском институту за биоинформатику Томас Фицџералд.

Алат функционише тако што процјењује вјероватноћу да ли и када ће особа развити болести попут рака, дијабетеса, срчаних болести, респираторних обољења и многих других поремећаја, преноси "Гардијан".

Свијет

Огласила се Русија: Ево шта захтијевају од САД-а

Алат назван "Делфи" тражи "здравствене случајеве" у историји пацијента, као што су дијагнозе болести, заједно са факторима попут гојазности, пушења, конзумирања алкохола, као и старости и пола.

Трениран и тестиран на анонимним подацима 400.000 људи и 1,9 милиона пацијената, предвиђа здравствене ризике слично као прогноза за 70 одсто шансе за кишу током викенда.

