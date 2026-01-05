Google тестира много бржи АИ модел за слике

05.01.2026
Google тестира нови АИ модел за генерисање слика под називом Нано Банана 2 Флеш, који би требало да буде бржи од постојећег Нано Банана Про (али не и моћнији). Нови модел је дио Гемини Флеш линије, коју компанија описује као своју најбржу генеративну АИ (LLM) понуду.
Очекује се да ће Нано Банана 2 Флеш , као и остали Флеш модели, нудити веће брзине рада и повољнију цијену у односу на претходне верзије. Истовремено, потврђено је да овај модел неће бити једнако моћан као Нано Банана Про, који тренутно представља најнапредније рјешење компаније за генерисање и обраду слика.
Нано Банана 2 Флеш модел је примјећен на мрежи X, гдје је информацију подијелио MarsForTech, познат по ранијим открићима везаним за Гемини моделе. За сада нема званичних детаља о датуму доступности или пуним техничким спецификацијама.
Тренутно, Нано Банана Про, познат и као Гемини 3 Про Image, представља врх понуде компаније Google када је ријеч о генерисању и уређивању слика. Овај модел је намијењен захтјевнијем креативном раду, гдје су прецизност, боље разумијевање корисничких захтјева и чистији резултати кључни. Захваљујући снажнијем резоновању и ширем познавању реалног свијета, способан је да текст или референтни садржај претвори у јасне визуале попут прототипова, дијаграма, сториборда, инфографика, па чак и приказа у стилу рецепата или временске прогнозе, укључујући и податке у реалном времену када је повезан са претрагом.
Очекује се да ће Нано Банана 2 Флеш понудити сличне могућности, али уз компромис у снази у односу на Про верзију, уз фокус на брзину и приступачност, преноси "PCpress".
