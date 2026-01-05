Бијела кућа: Украјина ће вратити Америци новац

Извор:
Сједињене Државе могу да поврате сва средства утрошена на подршку Украјини, па чак и да остваре додатну добит кроз договоре са Кијевом око експлоатације природних ресурса, прије свега ријетких минерала, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп на путу из Вест Палм Бича ка Вашингтону, након што је празнике провео на свом имању Мар-а-Лаго.
"То нас ништа не кошта. Заправо, ми зарађујемо новац", рекао је Трамп, говорећи о америчкој подршци Украјини.
Он је подсјетио да је, како је навео, бивши предсједник САД Џо Бајден "потрошио 350 милијарди долара" на помоћ Кијеву.
"Сада сам вратио значајан дио тог новца, јер смо склопили споразум о ријетким елементима", изјавио је Трамп.
Он је додао да САД очекују да поврате "значајан дио тог новца, можда чак и сва уложена средства, а могуће и више".
"Сада нам плаћају", нагласио је Трамп, говорећи о исплатама за америчко наоружање које се испоручује Украјини.
Говорећи о рјешавању ситуације у Украјини, Трамп је истакао да не поставља никакве рокове. Он је изразио наду да ће Кијев и Москва "у једном тренутку, надам се не превише далеком", постићи примирје, преноси Спутњик.
