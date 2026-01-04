Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

Извор:
У недјељу је у Кран-Монтани одржан комеморативни скуп за жртве пожара у бару током новогодишње ноћи. И док је тренутно потврђена смрт најмање 40 људи, њих 119 је повријеђено, неки теже.
Како преноси "Њујорк Тајмс", међу повријеђенима је и Данијел Јањић (20), поријеклом из Босне и Херцеговине, који је рођен и одрастао у Швајцарској, ту у непосредној близини трагедије. Он има тешке опекотине на образима, челу, носу...Његове руке су умотане у слојеве завоја, лице прекривено машћу. Љекари су га увјерили да ће се, уз вријеме и операције, опекотине залијечити. Траума за овог младог човјека, међутим, остаје.
„Мислим да ћу осјећати страх читавог живота,“ рекао је 20-годишњи Јањић из болничког кревета у Сиону, граду у долини око 25 километара од Кран-Монтане, преноси "Њујорк Тајмс". „Видим слике,“ додао је. „Чујем вриске.“
Млади Јањић у болници у Сиону рекао је да је пожар захватио подрум бара док је бјежао и да је подигао руке да заштити лице. Сада једва може да помјера прсте. У хаосу те ноћи, прошло је неколико сати прије него што су му у болници дали лијекове против болова.
„Нисам могао да изговорим ниједно слово, толико ме је бољело,“ рекао је. Његове руке су већ оперисане, а ускоро ће бити пребачен у болницу у Сијеру на пластичну хирургију.
Јањић је један је од 119 повријеђених у пожару, од којих су многи задобили тешке повреде.
Најмање 40 људи је погинуло, саопштиле су власти, међу њима много младих и тинејџера. Кран-Монтана, популарно алпско одмаралиште на југу Швајцарске, и даље је у шоку док су се и данас објављивали идентитети нових жртава.
Тинејџер из Милана који је волио да скија. Ћерка локалног одборника. Млада нада швајцарског бокса. Унука локалног архитекте. Све су ово млади животи нестали те ноћи.
Истражиоци су идентификовали 24 жртве, саопштила је полиција у недјељу. Најмлађа је била четрнаестогодишња Швајцаркиња.
У недјељу су се током комеморативне мисе огласила звона цркава док су представници различитих вјера изговарали ријечи утјехе на француском, њемачком и италијанском.
„То је трагедија, сва та млада бића која су умрла,“ рекла је Тереза Оже, 68, неговатељица старијих особа, која је присуствовала препуној миси у цркви Капеле Ст.-Кристоф. Испред цркве су биле окупљене стотине људи који су на хладноћи пратили пренос мисе на великом екрану.
„Сви су у шоку,“ додала је Оже. „Овде је мало мјесто, сви се познају.“
Идентификација тешко изгорјелих тијела жртава одвија се споро, продужавајући агонију породица које траже своје најмилије.
Смрт Каролине Реј, 24, објавио је у суботу њен отац Жоел, присећајући се мучних сати након пожара када је звао њен број и налазио „тишину на другом крају линије.“
„Та беспомоћност, осјећај да не можеш ништа осим да чекаш позив који ће заувијек промијенити живот,“ написао је Реј, градски одборник у оближњем Сијеру на друштвеним мрежама. „И данас је стигао тај позив, који ниједан родитељ на свијету не би требало да прими.“
Андреа Костанцо, бивши извршни директор фармацеутске компаније из Милана, рекао је за италијански лист "Коријере Дела Сера" да је добио сличан позив о својој ћерки Кјари, 16. Она је завршила у бару са пријатељима само зато што другдје није било мјеста, рекао је.
“Кјара је имала тројицу браће, била је одлична гимнастичарка, скијала беспријекорно, вољела природу и говорила енглески као матерњи,“ рекао је Костанцо додавши: „Сада осјећам само велики празнину.“
Архитекта Пјер Пралонг потврдио је у недељу да је једна од његових шесторо унучади, Емилија Пралонг, 22, погинула.
У интервјуу раније ове недјеље, Пралонг је рекао да је Емилија, која је студирала да постане учитељица, била „пуна живота, смијеха и радости.“
„У тешкој ситуацији као што је ова, говорим себи да постоји унутрашња снага која нам омогућава да превазиђемо догађаје,“ рекао је Пралонг, преноси портал "Независне".
Менаџери бара Ле Констеллатион су под кривичном истрагом због сумње за немар, док власти покушавају да утврде да ли су евентуални пропусти у дизајну и управљању мјестом додатно утицали да се деси катастрофа. Власти вјерују да је пожар вјероватно изазван малим ватрометима постављеним на боце, који су испаљивали варнице и запалили изолациону пјену на дијеловима плафона у подруму бара.
„Надам се да ово нећемо поново видјети,“ рекао је капетан Давид Вокат, начелник локалне ватрогасне службе, у недјељу новинарима, мислећи на пожар. „Јер никада нисам видио овако нешто.“
Тренутно на програму