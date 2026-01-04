Ко је Силија, Мадурова супруга и зашто је зову ''прва боркиња''

Извор:
АТВ
04.01.2026
20:03
Коментари:1
Силија Флорес је захваљујући својим способностима и адвокатском знању успјела да изгради свој капитал и добије "звање" најмоћније жене у Венецуели.
Николас Мадуро, предсједник Венецуеле, ухапшен је у суботу ујутру, а цјелокупну операцију хапшења спровели су амерички специјалци.
Фудбал
Ибрахимовић отворио душу: Крао сам
Том приликом је приведена и његова супруга Силија Флорес која је више од деценије била прва дама ове земље.
Силија Флорес или "Силита", како је Мадуро назива, рођена је 1956. године у граду Тинакиљо у централној Венецуели.
Свог садашњег супруга, предсједника Венецуеле, упознала је током владавине Уга Чавеса и његовог љевичарског покрета.
Како пише ЦНН, она је Мадурова партнерка више од 30 година, а захваљујући тој позицији и знању успјела је да изгради свој капитал и добије "звање" најмоћније жене у Венецуели.
Требало би истаћи да је Силија Флорес, прије свега, адвокатица чија је ужа специјалност радно и кривично право.
Остали спортови
У Боксерском клубу Славија остварили све зацртане циљеве у прошлој години
Она је својим знањем и способностима пружала правну помоћ Угу Чавезу и другим војним официрима који су били заробљени након покушаја свргавања тадашњег предсједника Венецуеле Карлоса Андреса Переза 1992. године.
Године 2000. изабрана је за чланицу Националне скупштине, годину дана након што је Чавез изабран за предсједника. И 2005. године је себи обезбиједила исто мјесто.
Само годину дана касније, 2006, постала је прва жена која је предсједавала парламентом, наслиједивши Мадура, који је постао Чавезов министар спољних послова, пише ЦНН.
Током свог мандата, забранила је новинарима улазак у законодавну кућу. Такође је критикована због запошљавања рођака у Конгресу. За шпанске новине "Ла Вангардија" је тада истакла:
"Да, чланови моје породице су запослени на основу својих заслуга. Поносна сам на њих и бранићу њихов рад кад год буде потребно".
Друштво
Хуманитарни базар за помоћ Денису Делићу
Између 2009. и 2011. године, обављала је и функцију друге потпредсједнице Уједињене социјалистичке партије Венецуеле, коју је тада предводио Чавез.
Године 2012. Чавез је именовао Флорес за државну тужитељку.
Флорес и Мадуро вјенчали су се у јулу 2013. године, након двије деценије заједничког живота и убрзо након Мадурове побједе на предсједничким изборима против тадашњег опозиционог кандидата Енрикеа Каприлеса.
Силија ја напустила политички живот и све мање се појављивала у медијима.
Свијет
О храбрости Србина Стефана Ивановића Швајцарци не престају да пишу
"Она има значајно политичко искуство. Када је постала прва дама, пала је у други план. Али за многе, она је моћ иза трона или врхунска саветница", рекла је за ЦНН Кармен Артеага, докторка политичких наука и ванредна професорка на Универзитету "Симон Боливар".
У Венецуели Силија Флорес је називана ''првом боркињом''.
Ипак, то нема неко посебно значење и означава исто што и прва дама у другим државама.
Наиме, у званичном жаргону социјалистичког покрета познатог као чавизам прва дама се назива "прва боркиња", или "прва борилачка снага“ (primera combatiente).
Градови и општине
4 ч0
БиХ
4 ч1
Свијет
4 ч1
БиХ
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
15
22
10
21
54
21
46
21
31
Тренутно на програму