Младићу из Добоја треба наша помоћ: Годинама бије тешку битку

АТВ

04.01.2026

19:35

Фото: АТВ

Денис Делић из Макљеновца три године бије битку са карциномом. Прву је добио, након операције желуца у Турској, али посљедња контрола показала је да се болест вратила. Љекари савјетују нови захват, што прије, за шта је потребно 25. 000 евра.

"Болест као болест издржаћу, али неизвјесност ако не скупим новац џаба, овдје нема стручњака да ме оперише", рекао је Денис Делић.

"Не знам броја тегли и не знам броја сати, лакше би ми било рећи колико сати нисам спавала него колико сам сати радила јер тешко је имати дијете са карциномом теко је гледати патњу дјетета", рекла је Мунира Мемагић, мајка.

На њу нису остали имуни суграђани. Сашка је припремила цвјетне аранжмане. Давид, није заборавио када су њему помогли да скупи новац за операцију срца, обукао је костим и сликао се с најмлађи,

"Да ја вратим добро за добро, наравно али такође и божићни пост нам је тренутно вријеме даривања вријеме свега поклањања, па ако је мој поклон ово ово је најмање што би могао урадити", рекао је Давид Јелић.

"Дај да јој некако помогнемо и она је мајка, мајка је мајка у свим националностима", рекла је Сашка Поповић, организатор базара

То се није гледало. Пролазници су куповали у жељи да помогну.

Свака ваша марка је живот за мог сина поручује Мунира. Осим куповином њених производа они који желе могу помоћи и уплатама на рачун, који је доступан на њеној фејсбук страници.

