Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

04.01.2026
Колумбија је распоредила тенкове и војнике да чувају границу са Венецуелом послије америчке војне интервенције у Каракасу.
По наређењу колумбијског предсједника Густава Петра, војне снаге су се окупиле на кључним прелазима са Венецуелом, страхујући од масовних миграција, или да би криминалне банде могле да искористе хаос, пренио је париски лист "Монд" на свом сајту.
Петро је осудио америчку операцију, док му је амерички предсједник Доналд Трамп савјетовао да "чува леђа", након што је рекао да ће свака земља која производи кокаин који се продаје у САД "вјероватно бити нападнута".
Послије америчке интервенције у Венецуели, колумбијске власти су прогласиле стање узбуне због могућих напада наоружаних група које дјелују са обје стране границе.
Колумбијски министар одбране Педро Санчез рекао је да је трговина дрогом заједнички "непријатељ" његове земље и САД.
Влада у Боготи је такође забринута због ризика од хуманитарне кризе, са великим миграционим токовима.
Осам милиона Венецуеланаца је побјегло из земље од 2014. године, према подацима УН, "вођени суровим режимом и хроничном економском кризом", преноси "Монд" и додаје да су многи завршили у сусједној Колумбији.
