Logo
Large banner

Пријетња Трампа покренула хаос: Колумбија распоредила тенкове

Извор:

Агенције

04.01.2026

17:37

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Колумбија је распоредила тенкове и војнике да чувају границу са Венецуелом послије америчке војне интервенције у Каракасу.

По наређењу колумбијског предсједника Густава Петра, војне снаге су се окупиле на кључним прелазима са Венецуелом, страхујући од масовних миграција, или да би криминалне банде могле да искористе хаос, пренио је париски лист "Монд" на свом сајту.

mile kitic миле китић сц јт

Сцена

Жени се трећи пут: Миле Китић запрепастио јавност

Петро је осудио америчку операцију, док му је амерички предсједник Доналд Трамп савјетовао да "чува леђа", након што је рекао да ће свака земља која производи кокаин који се продаје у САД "вјероватно бити нападнута".

Послије америчке интервенције у Венецуели, колумбијске власти су прогласиле стање узбуне због могућих напада наоружаних група које дјелују са обје стране границе.

Колумбијски министар одбране Педро Санчез рекао је да је трговина дрогом заједнички "непријатељ" његове земље и САД.

Незгода код Фоче

Хроника

Дјевојке аутом слетјеле у двориште куће

Влада у Боготи је такође забринута због ризика од хуманитарне кризе, са великим миграционим токовима.

Осам милиона Венецуеланаца је побјегло из земље од 2014. године, према подацима УН, "вођени суровим режимом и хроничном економском кризом", преноси "Монд" и додаје да су многи завршили у сусједној Колумбији.

Подијели:

Тагови:

Kolumbija

Venecuela

Америка

Доналд Трамп

SAD

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

1 ч

0
Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

Градови и општине

Све о новој болници у Требињу: Комплекс од 41.000 квадрата

1 ч

1
Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске

Република Српска

Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске

1 ч

2
Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

Хроника

Градишка: Тројица претучена, један превезен на УКЦ

1 ч

0

Више из рубрике

Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

Свијет

Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

1 ч

0
Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

Свијет

Кладио се на пад Мадура и зарадио стотине хиљада долара

1 ч

0
Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

Свијет

Рубио: Не треба нам венецуеланска нафта

2 ч

1
Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

Свијет

Кренуо да чисти снијег, па "откопао" комшију: Дјед нестао усред ноћи, детаљи су потресни

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

18

37

Обустављен саобраћај за теретна возила на више дионица

18

33

Најскупљи квадрат стана у овом граду иде и до 6.818 евра

18

27

Јелена Карлеуша изазвала пожар, штета огромна

18

20

Дуге колоне путничких возила на граничним прелазима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner