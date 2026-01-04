Додик: Изградња нове болнице у Требињу - још једна важна побједа Српске

04.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је изградња нове болнице у Требињу још једна важна побједа Републике Српске.
"То је побједа свих нас који смо учествовали у овој пројекту од идеје до реализације. Никада није лако, али смо успјели да склопимо све неопходне елементе", рекао је Додик.
Он је нагласио да је нова болница заједнички успјех Требиња, Српске и Србије, те изразио захвалност предсједнику Србије Александру Вучићу што подржава све пројекте у Републици Српској.
"Са предсједником Вучићем сутра ћемо у Мркоњићима обићи све оно што је изграђено захваљујући донацији Владе Србије, а онда ћемо присуствовати отварању болнице", рекао је Додик те истакао да ће Република Српска и Србија наставити даље да сарађују.
Захвалио се предсједнику Вучићу што је издвојио вријеме да присуствује овој свечаности.
"Желим да га дочекамо на најбољу могући начин. Позивам и све грађане да присуствују отварању болнице и да заједно обиљежимо ову велику побједу", рекао је Додик.
Он је захвалио свима који су учествововали у пројекту изградње нове болнице, прије свега институцијама Српске који су обезбиједиле пројекте и финансирање и граду Требињу који је пружио инфраструктурне и друге услуге.
Нагласио је и да академик Предраг Пешко бдио над овим пројектом и био носилац основних идеја.
Додик је изразио захвалност и домаћој фирми која је извођач радова, а чији је власник имао амбицију да кроз извођење пројекта остави Требињу нешто што је важно.
"Извођач радова је умањио договорен износ за 400.000 КМ, што значи да није било прекорачења средстава. Осим тога, поклонио је болници и апаратуру која кошта више милиона КМ", рекао је Додик.
