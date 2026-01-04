Logo
Медведев: Трамп чврсто брани интересе своје земље

04.01.2026

16:52

Замјеник предсједника Савјета за безбједност Русије Дмитриј Медведев изјавио је да су акције америчког предсједника Доналда Трампа против Венецуеле незаконите, али су, како је навео, донекле досљедне због тога што он брани интересе Сједињених Америчких Држава у свим областима.

Медведев је рекао за Тасс да Трамп и његов тим веома чврсто бране националне интересе своје земље, преноси Тан‌југ.

Медведев је навео да то укључује политичке интересе јер се Латинска Америка налази у сусједству САД, као и економске интересе у вези са нафтом из Венецуеле.

Подсјетио је да такав став није Трампова идеја и да су и бивши амерички политичари увијек планирали како да дођу до природних ресурса других земаља.

Као примјер Медведев је навео и то да је Трамп помињао ријетке украјинске минерале који треба да буду подијељени са САД.

