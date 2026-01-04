Logo
Није им суђено: Ови знакови никако не иду заједно

04.01.2026

17:30

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Иако се често каже да се супротности привлаче, у стварности то не значи увијек складан однос. Неки хороскопски парови могу имати снажну хемију на почетку, али временом постаје јасно да њихове разлике стварају више проблема него узбуђења.

Различити погледи на живот, комуникацију и емоције често их доводе до неспоразума које је тешко премостити. Према астролозима, управо су ови парови међу онима који се најчешће нађу у односима без дугорочног потенцијала, преноси Индекс.

Ован и Рак

Овнови и Ракови ријетко успијевају пронаћи заједнички ритам. Овнови воле брзину, акцију и отворен приступ, док Ракови траже сигурност, емоције и стабилност. Оно што Овновима д‌јелује као искреност, Раковима често звучи грубо и безосјећајно.

Временом се Овнови осјећају спутаним Раковом потребом за сталним емоционалном потврдом, док Ракови имају дојам да њихове потребе нису схваћене озбиљно. Овај однос често се претвара у борбу између импулсивности и осјетљивости, без јасног рјешења

Близанци и Шкорпије

Близанци и Шкорпије су обоје интензивни, али управо то постаје главни извор проблема. Близанци воле слободу, разноликост и једноставну комуникацију, док Шкорпиони траже дубину, потпуну посвећеност и емоционалну ексклузивност. Разлике у приступу вези брзо долазе до изражаја.

Близанци се осјећају спутаним Шкорпијином потребом за контролом, док Шкорпије Близанце доживљавају као непоуздане и површне. Неповјерење, љубомора и неразумијевање често обиљежавају овај однос, чинећи га емоционално исцрпљујућим за обје стране.

Лав и Јарац

Лавови и Јарчеви тешко се усклађују јер обоје желе водити, али на потпуно различите начине. Лавови траже пажњу, признање и емоционалну потврду, док Јарчеви нагласак стављају на одговорност, резултате и дугорочне циљеве. Њихове вриједности често се не сусрећу на истој тачки.

Лавови Јарчеве доживљавају као хладне и претјерано озбиљне, док Јарчеви Лавове сматрају неодговорним или превише фокусираним на себе. Умјесто међусобне подршке, однос се често претвара у доказивање, што с временом исцрпљује обје стране.

