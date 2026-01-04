Logo
Отишли на одмор и никада се нису вратили: Бака и дјед оставили све због високих трошкова

Извор:

Агенције

04.01.2026

09:26

Коментари:

0
Тони (74) и Френсин (75) кренули су на прославу свог 50. годишњег брака у Венецију, али су убрзо схватили да их живот у старом ритму више не испуњава.

"Након што смо прославили пола века заједно у Венецији, обоје смо знали да се не желимо враћати у Америку", кажу Смарели.

Њихова нова дестинација постала је мали град Сцалеа на италијанској обали, гдје су купили кућу по цијени коју би у Њујорку могли само да сањају. Некретнина је била усељива, али су уложили додатна средства у реновирање, модернизујући купатила, кухињу и инсталације.

Трошкови живота драстично мањи него у САД

Једна од највећих предности пресељења била је пад трошкова живота. Док су у Њујорку мјесечно издвајали између 4.500 и готово 5.000 евра, сада им свеукупни трошкови износе око 1.000 евра. "То укључује рачуне за струју, воду, интернет и телефон", објашњавају.

Према њиховим ријечима:

  • интернет им кошта око 40 евра, мобилни телефони око 20 евра
  • струја и вода око 200 евра
  • гас око 75 евра

Ова финансијска слобода омогућила им је да се посвете опуштеном животу, уживању у ресторанима, локалним винима, шетњама уз обалу и свакодневном миру Медитерана.

За пар из Њујорка пресељење у седамдесетим годинама живота била је велика одлука, али како кажу, промијенило им је живот на боље. "Промјена животног стила, али најбоља могућа", објашњавају. Умјесто бриге о високим трошковима и ужурбаном ритму америчког града, сада уживају у једноставнијем, али финансијски стабилнијем животу, причали су за Си-ен-ен.

