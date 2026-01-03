Овај град нуди 100.000 да се преселите и да купите некретнину за 1 евро

Извор:
Агенције
03.01.2026
19:39
Коментари:0
Италија се посљедњих година бори са превеликим бројем туриста – уведене су таксе за посјетиоце у Венецији и ограничења за најпосјећеније атракције.
Ипак, упркос мјерама, земља и даље жели да привуче људе – али не као туристе, већ као становнике.
Свијет
''Мора да припази на своју г***цу'': Трамп запријетио још једном предсједнику
Многе мање општине и села широм Италије посљедњих година нуде некретнине за само 1 евро, како би се оживјела напуштена мјеста и повећао број становника. Међутим, прелијепи регион Трентино на сјеверу Италије одлучио је да ствари постави другачије – и великодушније.
Ако вас привлаче виногради, ски-стазе, чиста језера и близина Доломита, можда је вријеме да спакујете кофере – јер Трентино нуди чак 100.000 евра за оне који су спремни да се доселе.
Тренутно је у разматрању 33 мјеста, а Савјет регије Тренто издвојио је 10 милиона евра у периоду од двије године за спровођење овог пројекта.
Предсједник региона, Маурицио Фугати, истакао је да је ова "експериментална иницијатива“ осмишљена како би се ојачала друштвена повезаност и живот у заједници у овом дијелу Италије.
Наравно, постоји и неколико правила. Новац није предвиђен за безбрижно уживање у италијанском животу, већ искључиво за обнову напуштених кућа. Од укупног износа, 20.000 евра може се искористити за куповину некретнине, док је преосталих 80.000 предвиђено за реновирање.
Такође, обавезни сте да у тој кући живите најмање 10 година – или је евентуално издајете по "умјереној" цијени – у супротном бисте морали да вратите добијени новац.
Економија
И радници из БиХ се морају спремити на нови закон у Њемачкој
Постоји још неколико ограничења. Ако већ живите у региону и млађи сте од 45 година, не можете да конкуришете за овај програм.
Уз то, укупна вриједност реновације не смије да премаши 200.000 евра, што значи да можете додатно уложити највише 120.000 евра из свог џепа.
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
08
22
05
22
01
21
50
21
42
Тренутно на програму