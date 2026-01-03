Logo
Како политичари проводе празнике?

Извор:

АТВ

03.01.2026

19:17

Коментари:

0
Како политичари проводе празнике?
Фото: АТВ

Између скупштинских клупа, састанака и политичких расправа, ријетко остаје много простора за предах. Управо зато, крај године и празници доносе прилику за кратко успоравање па смо политичаре питали како планирају провести слободне дане.

"Па планирам искрен да будем, планирам једно три дана да ћу успјети тачно за Нову годину", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Море, сунце и блага зима на југу многима су привлачнији од снијега и скијања. Сличне планове имају и неки од посланика без зимовања, али уз понеко путовање и промјену средине.

"Нема зимовања ми смо у Требињу ми смо тако на лијепом.. недавно сам снимао видео и треба бити срећан па живјети у граду у којем сам у кратким рукавима ходао пар дана пред Светог Николу ведро небо топло вријеме тако да гдје би ишао", рекао је Небојша Вукановић, посланик у Народној скупштини Републике Српске.

"Ја искрено не скијам тако да можда одем евентуално до Београда или у региону евентуално да одем на отварање нове болнице у Требињу. Петог вјероватно ћу отићи до Требиња, ето можда одем мало до Херцег Новог чисто мало да видим море нећу ићи на неко зимовање јер нисам скијаш", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.

И док једни још размишљају гдје ће, другима је једино важно да се одморе. Без прецизне адресе, али са јасном жељом да пауза заиста буде пауза.

"Па нисам још изабрао никакву дестинацију, али дефинитивно ћу се одморити, то могу обећати", рекао је Дарко Бањац, народни посланик у Народној скупштини Републике Српске.

"Код мене је јануар доста попуњен, то је Нова година то је Дан републике то је моја слава Свети Јован али и друге славе које враћам својим узовницима, распуст је школски код мене донесу унучад и то је јануар код мене је углавном кући", рекао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске.

Празници су прилика за кратак предах након напорне године, али већ с почетком јануара политичари се враћају свакодневним обавезама. Неколико слободних дана даје им шансу да напуне батерије, проведу вријеме с породицом и припреме се за изазове који их чекају у новој години.

