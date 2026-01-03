Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура

Извор:
АТВ
03.01.2026
17:47
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп објавио је фотографију предсједника Венецуеле Николаса Мадура, насталу наводно након хапшења.
Фотографија је наводно настала на броду УСС Иво Јима.
Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да су САД су успешно извеле напад великих размера на Венецуелу и заробиле њеног лидера, предсједника Николаса Мадура.
"Мадуро је, заједно са супругом, ухваћен и изведен из земље. Ова операција је изведена у сарадњи са америчким снагама реда", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трут.
