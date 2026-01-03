Logo
Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура

Извор:

АТВ

03.01.2026

17:47

Трамп објавио нову фотографију заробљеног Мадура

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је фотографију предсједника Венецуеле Николаса Мадура, насталу наводно након хапшења.

Фотографија је наводно настала на броду УСС Иво Јима.

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да су САД су успешно извеле напад великих размера на Венецуелу и заробиле њеног лидера, предсједника Николаса Мадура.

Николас Мадуро
Николас Мадуро

"Мадуро је, заједно са супругом, ухваћен и изведен из земље. Ова операција је изведена у сарадњи са америчким снагама реда", рекао је Трамп у објави на друштвеној мрежи Трут.

Тагови:

Nikolas Maduro

Доналд Трамп

Америка

SAD

Venecuela

