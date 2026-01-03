Logo
Large banner

Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас

03.01.2026

17:16

Коментари:

0
Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас
Фото: Markus Distelrath/Pexels

Црна Гора је прва у региону добила електрану на депонијски гас - еколошки пројекат на депонији комуналног отпада "Можура" код Бара.

Ријеч је о пројекту који доноси смањење емисија и утицаја депоније на околину, бољу контролу депонијског гаса и додатну локалну производњу електричне енергије.

Очекивана вриједност инвестиције је 1,8 милиона евра.

Директор "Можуре" Сенад Арабеловић навео је да је постројење у техничком смислу спремно за пуштање у рад и да су добијене потребне сагласности Црногорског електродистрибутивног система.

645a98cac1682 Policija Srbija

Хроника

Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

"Електрана је пуштена у пробни рад крајем прошле године. По завршетку пробног периода прелази у комерцијални рад", рекао је Арабеловић, преносе црногорски медији.

Он је напоменуо да је то први еколошки пројекат ове врсте у Црној Гори и региону јер показује да се отпад може третирати као ресурс, а не као проблем.

"За државу пројекат је важан јер доноси модеран примјер циркуларне економије, добијање нове вриједности из отпада, уз реално смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и заштиту животне средине", рекао је Арабеловић.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

elektrana

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

Регион

Трагичан крај потраге: Пронађено тијело мушкарца

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен Албанац због фалсификованих докумената, возило одузето

5 ч

0
Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Регион

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

7 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

У тешкој несрећи погинуо мушкарац, три особе повријеђене

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner