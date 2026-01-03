Прва у региону: Црна Гора добила електрану на депонијски гас

03.01.2026
Црна Гора је прва у региону добила електрану на депонијски гас - еколошки пројекат на депонији комуналног отпада "Можура" код Бара.
Ријеч је о пројекту који доноси смањење емисија и утицаја депоније на околину, бољу контролу депонијског гаса и додатну локалну производњу електричне енергије.
Очекивана вриједност инвестиције је 1,8 милиона евра.
Директор "Можуре" Сенад Арабеловић навео је да је постројење у техничком смислу спремно за пуштање у рад и да су добијене потребне сагласности Црногорског електродистрибутивног система.
"Електрана је пуштена у пробни рад крајем прошле године. По завршетку пробног периода прелази у комерцијални рад", рекао је Арабеловић, преносе црногорски медији.
Он је напоменуо да је то први еколошки пројекат ове врсте у Црној Гори и региону јер показује да се отпад може третирати као ресурс, а не као проблем.
"За државу пројекат је важан јер доноси модеран примјер циркуларне економије, добијање нове вриједности из отпада, уз реално смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште и заштиту животне средине", рекао је Арабеловић.
