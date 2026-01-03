Logo
Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин

Тијела двојице мушкараца пронађена у кући: Страдали на потресан начин
Фото: Pixabay

У породичној кући на подручју Глине у петак поподне пронађена су тијела двојице мушкараца, саопштила је полиција.

Полиција је дојаву примила око 15 сати, а на лицу мјеста је обављен увиђај. Инспектор заштите од пожара и замјеница жупанијског државног тужиоца у Сиску утврдили су да је током ноћи са четвртка на петак, од 22 до 8 сати, дошло до пожара због сагоријевања чађи и карбонизоване смоле накупљене на дну димњака.

Снијег, пут

Друштво

Путеви Српске: Механизација на терену, екипе спремне да интервенишу

Преносом топлоте на спољашњу страну димњака запалила се дрвена ламперија и одјећа у ходнику, а развијао се густ дим. Створио се интензиван дим због којег су се највјероватније угушили 86-годишњак и 69-годишњак, након чега се пожар сам угасио, саопштила је полиција.

Овлаштени димничар прегледао је димњак и утврдио да није био очишћен.

Тијела преминулих мушкараца превезена су у сисачку болницу гдје ће бити обављена обдукција, а полиција ће о догађају поднијети извјештај надлежном државном тужилаштву.

Хрватска

пронађена тијела

