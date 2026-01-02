Logo
Лоцирано тијело мушкарца из БиХ кога су таласи повукли у море у Дубровнику

02.01.2026

15:26

Лоцирано тијело мушкарца из БиХ кога су таласи повукли у море у Дубровнику
Фото: screenshot / YouTube/ Dubrovački dnevnik

Тијело мушкарца из БиХ којга су повукли таласи са стијена у Дубровнику док се фотографисао са породицом је лоцирано у мору, потврдио лучки капетан Мато Кекез, за Дубровачки дневник.

Исти медији преноси да због изузетно тешких временских услова тијело још увијек нису успјели извући.

Према првим информацијама, валови су повукли мушкарца, држављанина Босне и Херцеговине, који се с породицом фотографирао на стијенама на Бужи.

Дубровник-нестао човјек

Регион

Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море

"Тијело је лоцирано око 400 метара испред вале од Пила. Већ смо раније дошли до њега и тада није показивао знакове живота. Покушавамо га извући, али море је изразито немирно", изјавио је Кекез.

На терен су одмах по дојави упућене све хитне службе - припадници Лучке капетаније, полицијски службеници и ХГСС.

(Индекс)

