Лоцирано тијело мушкарца из БиХ кога су таласи повукли у море у Дубровнику

02.01.2026
15:26
Коментари:0
Тијело мушкарца из БиХ којга су повукли таласи са стијена у Дубровнику док се фотографисао са породицом је лоцирано у мору, потврдио лучки капетан Мато Кекез, за Дубровачки дневник.
Исти медији преноси да због изузетно тешких временских услова тијело још увијек нису успјели извући.
Према првим информацијама, валови су повукли мушкарца, држављанина Босне и Херцеговине, који се с породицом фотографирао на стијенама на Бужи.
Регион
Дубровник: Опсежна потрага за мушкарцем из БиХ којег су таласи повукли у море
"Тијело је лоцирано око 400 метара испред вале од Пила. Већ смо раније дошли до њега и тада није показивао знакове живота. Покушавамо га извући, али море је изразито немирно", изјавио је Кекез.
На терен су одмах по дојави упућене све хитне службе - припадници Лучке капетаније, полицијски службеници и ХГСС.
(Индекс)
