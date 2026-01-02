Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

02.01.2026
16:14
Коментари:0
У Црној Гори се наредних дана очекују киша, јаки пљускови са грмљавином праћени јаким, понегдје и олујним, јужним и југоисточним вјетром, па су могуће и временске непогоде, упозорио је Завод за хидрометеорологију.
Из Завод наводе да се највише кише очекује у недјељу и понедјељак, у већини предјела умјерене или обилне падавине.
"Акумулативно у већини мјеста ће пасти најмање 100-150, а у појединим и више од 250 литара кише по метру квадратном. У планинама на сјеверу повремено сњежне падавине, нарочито у недјељу. У сриједу крајем дана јаче захлађење", наводи се у саопштењу.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Регион
3 ч0
Регион
8 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму