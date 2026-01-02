Logo
Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

02.01.2026

16:14

Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра
Фото: Tanjug/AP/Johan Nilsson

У Црној Гори се наредних дана очекују киша, јаки пљускови са грмљавином праћени јаким, понегдје и олујним, јужним и југоисточним вјетром, па су могуће и временске непогоде, упозорио је Завод за хидрометеорологију.

Из Завод наводе да се највише кише очекује у недјељу и понедјељак, у већини предјела умјерене или обилне падавине.

"Акумулативно у већини мјеста ће пасти најмање 100-150, а у појединим и више од 250 литара кише по метру квадратном. У планинама на сјеверу повремено сњежне падавине, нарочито у недјељу. У сриједу крајем дана јаче захлађење", наводи се у саопштењу.

