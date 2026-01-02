У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Извор:
Бивша задругарка Ана Јовановић у години која је иза нас је успјела да се уда, роди ћерку и разведе убрзо након вјенчања, а сада је проговорила о свему томе.
Наиме, Ана се удала прошле године са бившег партнера Николу Илића, са којим је потом добила дијете, али њихов брак није успио.
- Слободно могу рећи да ми је 2025. година убједљиво најбоља до сада. Поред толико лијепих ствари које су ми се десиле, а на првом мјесту бих издвојила то што сам постала мама, лоше ствари стварно ни не примјећујем али сам и на њима јако захвална. Некако кад год нам се нешто лоше деси, не видимо и добру страну тога. Из свега изађемо јачи, бољи и снажнији, и цијели живот ће бити успона и падова и мени је то некако скроз океј. Наравно да ми је развод тешко пао, слагала бих када бих рекла супротно. Ја сам пресрећна што имам бебу са особом коју сам стварно јако вољела, и што сам се млада остварила на том пољу. Из цјелокупног односа желим да памтим само лијепе ствари, и лијепе тренутке јер их је било пуно - причала је она.
Јовановићка је открила и да ли је у 2026. години спремна на нову љубав.
- Нисам спремна за нову љубав, посветила сам се у потпуности себи и беби, и желим да тако остане неко вријеме, нисам у заблуди да ћу остати цијели живот сама, али још неко вријеме сигурно хоћу.
На питање да ли је испунила све циљеве које је себи зацртала у 2025. години, одговорила је:
- Нисам испунила све циљеве, од неких сам и одустала, неки нису били могући да се остваре, свакако да сам јако пуно постигла у једној години сам се и удала, добила бебицу а и развела, мислим да је то и превише - рекла је кроз смијех и открила колико ју је мајчинство промијенило:
"Ово је пут којим до сад нисам ишла"
- Што више вријеме пролази видим колико ме је промијенило а и колико ме мијења. Схватам да сам сазрела што ми је са једне стране чак и било мало криво, са друге стране сам пресрећна јер не понављам више исте грешке. Ово је дефинитивно пут којим до сада нисам ишла, и све ми је још увијек ново, мало сам збуњена, не знам помјешано је све. Беба ме је научила шта је безгранична и безусловна љубав, колико год да сам мислила да то могу да разумијем и да разумијем, тек када сам се породила сам то и схватила. Цијели свој живот сам преусмјерила ка њој, и никада у животу нисам била срећнија, сваки дан ми је испуњен љубављу.
