Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Развод Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера била је једна од главних вијести претходне године.
Све је пукло на прољеће, у априлу, а како преносе њемачки магазин БУНТЕ, а потврђује и БИЛД, Ана и Бастијан су престали да живе заједно још два мјесеца пре тога.
И управо због развода, у јавност је испливала једна тајна коју су Ана и Швајни дуго чували од очију јавности.
О њиховој дјеци се мало тога знало, било је познато да се најстарији син зове Лука, а средњи Леон, док име најмлађег дјетета, рођеног у мају 2023. године, није испливало у јавност.
Ипак, како су њемачки медији пренијели у објави о разводу, трећем дјетету су Ана и Бастијан дали име Тео и тако је ова породична тајна постала позната широм аудиторијуму.
У питању је мушко име настало од имена Теодор или Доротео, изворно је грчког поријекла, а има значење "Божји дар", преноси Курир.
