Logo
Large banner

Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

02.12.2025

12:47

Коментари:

0
Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија
Фото: Instagram/@anaivanovic/screenshot

Некадашњи пар из снова, Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер, на прагу су да окончају брак.

Како преноси Билд, бивша тенисерка поднијела је захтјев за развод!

Наводи се да је свјетска звијезда захтјев поднијела у новембру при Општинском суду у Минхену, одјељењу за породичне спорове.

Ана Ивановић

Сцена

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Девет година након бајковитог вјенчања у Венецији и тројице заједничких синова, њихов однос постаје прошлост.

У Палма де Мајорки, гдје Ана Ивановић живи са својим малим синовима, наводно је поднијела тужбу за издржавање дјеце. То је БИЛД сазнао из правосудних кругова, преноси Телеграф.

Љубавна бајка која је дирнула многе, сада добија крај који нико није очекивао.

Подијели:

Тагови:

Ана Ивановић

Ana Ivanovic i Bastijan Švajnštajger

razvod braka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Ивановић изашла у град, ужива послије развода: Никад боље није изгледала

Сцена

Ана Ивановић изашла у град, ужива послије развода: Никад боље није изгледала

2 мј

0
Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

Сцена

Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

2 мј

0
Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Сцена

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

2 мј

1
Ана Ивановић открила рецепт за свој омиљени смути: Јутарња доза витамина и енергије

Савјети

Ана Ивановић открила рецепт за свој омиљени смути: Јутарња доза витамина и енергије

1 мј

0

Више из рубрике

Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

Тенис

Била је незаустављива, али један инцидент је све промијенио

6 ч

0
Мари: Тренирао сам Ђоковића и осрамотио се првог дана

Тенис

Мари: Тренирао сам Ђоковића и осрамотио се првог дана

22 ч

0
Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

Тенис

Преминуо легендарни Никола Пјетранђели

1 д

0
Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

Тенис

Познати тенисер објавио да је геј: "Поносан сам на то ко сам"

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner