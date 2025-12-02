Крај љубавне бајке: Ана Ивановић предала папире за развод од Швајнија

02.12.2025
12:47
Коментари:0
Некадашњи пар из снова, Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер, на прагу су да окончају брак.
Како преноси Билд, бивша тенисерка поднијела је захтјев за развод!
Наводи се да је свјетска звијезда захтјев поднијела у новембру при Општинском суду у Минхену, одјељењу за породичне спорове.
Сцена
Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара
Девет година након бајковитог вјенчања у Венецији и тројице заједничких синова, њихов однос постаје прошлост.
У Палма де Мајорки, гдје Ана Ивановић живи са својим малим синовима, наводно је поднијела тужбу за издржавање дјеце. То је БИЛД сазнао из правосудних кругова, преноси Телеграф.
Љубавна бајка која је дирнула многе, сада добија крај који нико није очекивао.
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј1
Савјети
1 мј0
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму