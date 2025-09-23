Logo

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара
Ана Ивановић је објавила нови сет фотографија, а највише пажње привукла је фотографија у уској хаљини која је истакла њену фигуру.

Ова тоалета боје вина имала је прорез изнад груди, али и дубок шлиц којим је бивша тенисерка истакла извајане ноге.

Она је претходни викенд провела са пријатељима као гост на једном важном догађају.

Открила је како је била дивна нед‌јеља, па успут поставила неколико фотографија преноси Ало.

Ана Ивановић

