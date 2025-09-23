Ана Ивановић у уској хаљини изазвала лавину коментара

Извор:
Ало
23.09.2025
14:06
Коментари:1
Ана Ивановић је објавила нови сет фотографија, а највише пажње привукла је фотографија у уској хаљини која је истакла њену фигуру.
Ова тоалета боје вина имала је прорез изнад груди, али и дубок шлиц којим је бивша тенисерка истакла извајане ноге.
Она је претходни викенд провела са пријатељима као гост на једном важном догађају.
Открила је како је била дивна недјеља, па успут поставила неколико фотографија преноси Ало.
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму