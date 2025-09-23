Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

23.09.2025
08:27
Албанска пјевачица Дуа Липа отпустила је дугогодишњег менаџера Дејвида Левија зато што је инсистирао да се хип-хоп трију Kneecap забрани учешће на Гластонберију, тврдећи да подстичу антисемитизам.
Вијест да је пјевачица Дуа Липа дала отказ дугогодишњем менаџеру, многе је изненадила.
Иза ове њене одлуке крије се Левијево отворено "подржавање Израела у сукобу са Палестинцима" - или је бар тако објаснио извор близак пјевачици.
Dua Lipa has dropped her agent David Levy after he signed a letter calling to stop KNEECAP from performing at Glastonbury, due to their pro-Palestine activism.— A Shot. (@ashotmagazine) September 21, 2025
“She views him as being a supporter of Israel's war in Gaza, and the terrible treatment of the Palestinians and that… pic.twitter.com/AYO2bqmAJP
Дејвид Леви је потписао писмо у којем позива оснивача Гластонберија Мајкла Ивиса и његову ћерку Емили да прекину везе са пропалестинским реперима из Белфаста, које оптужују да подржавају Хезболах, преноси б92.
Међу потписницима су и многи други водећи људи из музичке индустрије. Писмо је означено као повјерљиво, али су детаљи касније процурили.
"Дуа Липа се преко својих људи побринула да Дејвид Леви више не ради на њеној музици. Она је веома отворено за Палестину, а то се не слаже са Дејвидом. Она га сматра присталицом израелског рата у Гази и ужасног третмана Палестинаца, а то је јасно стављено до знања кроз писмо које је потписао и послао Мајклу Ивису", рекао је извор за Дејли мејл.
Додао је да она и даље ради са истом агенцијом за таленте Вилијам Морис Ендевор, али да је тамо заступа други агент. Упркос Левијевом лобирању, Никеп је наступао на Гластонберију.
Члан Никепа Мо Чара оптужен је за тероризам након што је наводно истакао заставу Хезболаха на концерту прошлог новембра.
