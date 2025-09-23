Logo

Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине

23.09.2025

08:27

Коментари:

0
Албанска пјевачица "шутнула" сарадника због Палестине
Фото: Instagram

Албанска пјевачица Дуа Липа отпустила је дугогодишњег менаџера Дејвида Левија зато што је инсистирао да се хип-хоп трију Kneecap забрани учешће на Гластонберију, тврдећи да подстичу антисемитизам.

Вијест да је пјевачица Дуа Липа дала отказ дугогодишњем менаџеру, многе је изненадила.

Иза ове њене одлуке крије се Левијево отворено "подржавање Израела у сукобу са Палестинцима" - или је бар тако објаснио извор близак пјевачици.

Дејвид Леви је потписао писмо у којем позива оснивача Гластонберија Мајкла Ивиса и његову ћерку Емили да прекину везе са пропалестинским реперима из Белфаста, које оптужују да подржавају Хезболах, преноси б92.

Међу потписницима су и многи други водећи људи из музичке индустрије. Писмо је означено као повјерљиво, али су детаљи касније процурили.

"Дуа Липа се преко својих људи побринула да Дејвид Леви више не ради на њеној музици. Она је веома отворено за Палестину, а то се не слаже са Дејвидом. Она га сматра присталицом израелског рата у Гази и ужасног третмана Палестинаца, а то је јасно стављено до знања кроз писмо које је потписао и послао Мајклу Ивису", рекао је извор за Дејли мејл.

Додао је да она и даље ради са истом агенцијом за таленте Вилијам Морис Ендевор, али да је тамо заступа други агент. Упркос Левијевом лобирању, Никеп је наступао на Гластонберију.

Члан Никепа Мо Чара оптужен је за тероризам након што је наводно истакао заставу Хезболаха на концерту прошлог новембра.

Подијели:

Тагови:

Dua Lipa

Палестина

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''

Љубав и секс

Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''

30 мин

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Друштво

Повољни услови за вожњу: На граничним прелазима нема дужих задржавања

34 мин

0
Џими Кимел се враћа на екране

Свијет

Џими Кимел се враћа на екране

36 мин

0
Израел неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН

Свијет

Израел неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН

47 мин

0

Више из рубрике

Милан Станковић новом објавом збунио пратиоце: Сви се питају само једно

Сцена

Милан Станковић новом објавом збунио пратиоце: Сви се питају само једно

10 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Прија завршила у сузама, огласила се први пут откако се породила: Овоме се није надала

14 ч

0
Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

15 ч

0
Јована Јеремић се бори са озбиљним пороком, открила детаље

Сцена

Јована Јеремић се бори са озбиљним пороком, открила детаље

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

39

У Вишеграду лов на предаторе

08

37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

08

35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

08

31

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

08

30

Генерал Небојша Павковић у тешком стању

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner