Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''

23.09.2025

08:12

Има 72 године и ради као ескорт: ''Баш ме брига, зарађујем богатство''
Фото: Screenshot YouTube

Када помислиш на баку од 72 године, вјероватно ти на памет падне плетење, пензија и породични ручкови.

Али Керолајн Ив из Британије потпуно руши ту слику. Она је отворено признала да зарађује богатство – као ескорт дама. И не планира да стане.

Како је постала ескорт дама

Керолајн је у свијет интимног посла ушла тек са 57 година.

“Све је кренуло од флерта са једним 27-годишњим рагбистом”, признала је у емисији This Морнинг.

“Имала сам 57 година у то вријеме, никада се нисмо срели, али смо флертовали преко телефона. У једном тренутку ми је предложио да дођем код њега. Мислила сам да се шали”.

Након тог сусрета, ствари су се закотрљале.

Керолајн није штед‌јела публику и уживо је открила шокантне детаље како је бити ескорт у тим годинама.

“Заиста смо се добро слагали, отишли смо у хотел и имали орални интимни однос – што никада раније нисам радила”, испричала је она.

Водитељи су занијемили, а Керолајн је наставила:

“Нисам била сигурна шта да очекујем. Он је рекао: "Имаш дар." И помислила сам – па добро, можда би требало да то искористим”.

"Обожавам свој посао"

Керолајн данас отворено прича да зарађује више него икада раније. Успјела је да отплати хипотеку, финансијски се осамосталила и каже да не би мијењала свој посао ни за шта.

“Нигд‌је другд‌је не бих могла да зарадим тај новац. Никада нећу пожељети други посао. Обожавам то”, признала је.

Породица је осуђује

Ипак, њена породица није била одушевљена када је сазнала чиме се бави. Керолајн се никада није удавала и нема д‌јеце, али каже да је ово њен избор и да се никоме не правда.

“Живим свој живот како ја хоћу. И у овим годинама осјећам се слободније него икад”, каже она, преноси Она.

"Никада није касно"

Прича Керолајн Ив показује да живот не мора да стане у оквирима које друштво поставља. Да ли је шокантно? Да. Да ли је храбро? Такође. Али једно је сигурно – ова бака је доказ да никада није касно да окренеш игру и пронађеш начин да живиш баш онако како ти желиш.

