Ове промјене ће привући праву љубав у ваш живот

Несвјесне навике, страхови из прошлости и обрасци понашања су често попут невидљивих зидова који онемогућавају улазак правој особи у ваш живот.
Како би љубав могла истински стићи у ваш живот, неопходно је ослободити простор за њу. То значи да морате промијенити одређене ставове и понашања која вас спутавају те препознати улогу у неуспјешним везама.
Љубав не долази као награда за чекање, већ као посљедица спремности да отворите срце и будете оно што заиста јесте. Само на тај начин можете привући особу која ће вас вољети искрено и трајно.
Једна од највећих препрека у љубави је терет прошлих разочарења. Сјећања на неуспјешне везе, издаје и болна искуства носе се несвјесно и преносе на нову особу. То ствара зачарани круг у којем сваки нови однос почиње с неповјерењем, страхом и очекивањем да ће се поновити исто.
Да бисте привукли праву љубав, потребно је да пустите оно што је било. Опрост не ослобађа само другу особу, већ и вас. Када отпустите те ране, ослобађате срце и ум за нову енергију и дајете себи шансу да волите без терета и упоређивања.
Уз то, самопоуздање и осјећај властите вриједности су пресудни за квалитет везе. Уколико себе не видите као особу која заслужује љубав, поштовање и пажњу, лако је могуће да ћете се задовољити мањим стварима него што их заслужујете.
Особе са ниским самопоштовањем привлаче партнере који потврђују њихове унутрашње сумње. Први корак ка правој љубави је да је пронађете у себи. Када научите да цијените своје квалитете, да препознате своје границе и не пристајете на мање од онога што вам је потребно, привлачит ћете партнере који вас виде онако како ви видите себе.
Тек када престанете да се бојите одбацивања и покажете себе онаквима какви јесте, привући ћете особу која ће вас истински вољети због свега што јесте, преноси Кликс.
