Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих

21.09.2025

15:50

Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих
Фото: Танјуг/АП

Тијело младића (25) пронађено је у кући у Улици цара Душана у Земуну везано и умотано у тепих.

Тијело је пронађено на поду куће.

Мушкарац који је затечен у кући у Земуну, према незваничним сазнањима Блица, тврди да је младића убио шурак.

Увиђај о убиству је у току, а Хитна помоћ је могла само да констатује смрт.

За сада, ријеч је о НН лицу, а сумња се да је ријеч о младићу (25).

На лицу мјеста је форензика и полиција, преноси Блиц.

Убиство

tijelo mladića

