Тешко убиство у Земуну: Тијело младића (25) пронађено везано и умотано у тепих

21.09.2025
15:50
Коментари:0
Тијело младића (25) пронађено је у кући у Улици цара Душана у Земуну везано и умотано у тепих.
Тијело је пронађено на поду куће.
Мушкарац који је затечен у кући у Земуну, према незваничним сазнањима Блица, тврди да је младића убио шурак.
Увиђај о убиству је у току, а Хитна помоћ је могла само да констатује смрт.
За сада, ријеч је о НН лицу, а сумња се да је ријеч о младићу (25).
На лицу мјеста је форензика и полиција, преноси Блиц.
