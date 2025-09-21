Вучић: Предложићемо закон о легализацији 4,8 милиона објеката, по цијени од 100 евра

- Ми ћемо сада предложити закон који смо популарно назвали - Коначно свој на своме, нешто под невероватним условима за грађане Србије. Ја ћу то да дефинишем на следећи начин. Наша идеја је да простом пријавом, без компликованих процедура, у дигиталној форми, ми евидентирамо све објекте и ми овде одлучујемо о власништву - рекао је Вучић представљајући нове мјере државе у корист грађана Србије.

Објаснио је да ће грађани слати електронску пријаву и да ће у року од 60 дана имати легализован објекат.

- Под законским актом ће то бити уређено да буде до Нове године. Пошаљете само пријаву, објаснићу вам на сваком месту у општини. То ће радити Агенција за просторно планирање у сваком катастру. Свуда ћете имати те информације. Један обичан папир пошаљете, најједноставнији. И ви до Нове године, у року од 60 дана, имате легалан свој објекат. У потпуности, и сада слушајте по којој цени, цена се креће за негде око 70 одсто објеката, комплетан објекат платите 100 евра легализацију, а не 100 евра по квадрату, него 100 евра укупно - рекао је Вучић у Палати Србија.

Истакао је да ће најскупља легализација бити за стан на Теразијама од 200 квадрата, за шта ће се плаћати 1.000 евра.

И стан постаје, како је рекао, легалан и уписан, то јест имаће упис права својине.

Ја мислим да су то невероватни основи, нагласио је Вучић.

- Још нисмо донели одлуку да ли ће са овим изаћи посланичка група или влада поставити могућност, да затражимо сагласност од свих посланичких група, јер вјерујем да ће сви бити радосни када чују шта је то што предлажемо и нудимо грађанима Србије - рекао је Вучић.

Навео је да постоји у нашој земљи 4,8 милиона објеката који се користе без уписа права или без употребне дозволе.

- Дакле, имамо 4,8 милиона нелегалних објеката у нашој земљи. Ти људи не могу да те објекте ставе под хипотеку, да користе кредите, не могу да их стављају у правни промет у складу са законом, не могу дакле да располажу том имовином. Истовремено се и најчешће не плаћа порез на имовину на такве објекте где и држава губи и имамо једну непознату ситуацију у којој људи немају извесну будућност - рекао је предсједник.

Навео је да је држава покушавала то да ријеши од 1997. године.

- То смо рјешавали свим генијалним законским предлозима, а можда не увијек тако лошима, али у примјени је то било лоше и нисмо ријешили ни 320.000 предмета, вјеровали или не. Има 4,8 милиона таквих објеката - додао је предсједник.