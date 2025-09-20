Позвали полицајце због поломљеног прозора па једном сломили руку а другог изуједали!

Извор:
Танјуг
20.09.2025
20:37
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, ПС Нови Београд, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су А.Ч. (25), због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, док ће против двадесетчетворогодишње дјевојке бити поднијета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дјело, саопштено је вечерас из МУП-а.
Терете их да синоћ, након што су пријавили да им је непознато лице поломило прозор, полицијским службеницима који су дошли да провјере њихове наводе, нису отворили врата, а након што су полицајци изашли испред зграде, они су их вријеђали, називали погрдним именима и пријетили да ће их побити.
Полиција се потом вратила до стана, а када је женска особа отворила врата, А.Ч. је наставио да вријеђа и пријети полицајцима, а на једног од њих је и насрнуо и поцијепао му службену мајицу, након чега је узео кухињски нож и замахивао према полицајцима.
Након што му је полицајац одузео нож и спријечио га у даљем нападу, он је полицијском службенику нанио тешку тјелесну повреду, поломивши му руку, наводи се у саопштењу МУП-а.
Такође, двадесетчетворогодишња дјевојка је викала и ударала полицијске службенике, а једног од њих је више пута угризла, пријетећи им смрћу.
Након довођења у службене просторије А.Ч. је наставио са вријеђањем и пријетњама, а на лични захтјев је одведен у Ургентни центар на преглед, гдје је приликом прегледа покушао да побјегне, али је спријечен и поново доведен у службене просторије.
Осумњиченом А.Ч. је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву,бити приведен Вишем јавном тужилаштву.
