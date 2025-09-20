Logo

Мајка дошла да кћерку врати кући из манастира, па се и сама ЗАМОНАШИЛА

Извор:

Новости.рс

20.09.2025

17:57

Коментари:

0
Мајка дошла да кћерку врати кући из манастира, па се и сама ЗАМОНАШИЛА
Фото: Printscreen/Youtube/BalkanTrip TV

Када је 2001. стигла у запуштени манастир Петковицу, монахиња Антонина донијела је завјет. Данас, захваљујући њеној вјери и упорности, ова светиња поново живи.

Манастир Петковица, задужбина Јелене Штиљановић, удовице деспота Стефана Штиљановића, подигнут је у 16. вијеку на југозападним падинама Фрушке горе и вијековима је представљао мјесто молитве и тишине. Смјештен три километра од манастира Шишатовац, овај манастир је 1990. године проглашен спомеником културе од изузетног значаја и стављен под заштиту Републике Србије.

Vladimir Jocović

Србија

Саслушан глумац осумњичен за убиство таксисте, тражио да иде на полиграф

Ипак, крајем 20. вијека био је запуштен – без пута, струје, врата и прозора, готово заборављен. Његову обнову покренула је монахиња Антонина, чији је животни пут, испуњен невјероватним преокретима, достојан филмског сценарија.

Преломни тренутак у историји манастира Петковица догодио се 7. јуна 2001. године, када је у ову запуштену светињу стигла тадашња монахиња, данас игуманија Антонина. До цркве је морала да се пробија кроз густо шибље, а у њеној унутрашњости, како се присјећа, дочекале су је једино птице. Тада је донијела завјет – да ће манастиру вратити живот и сачувати га од заборава.

У свега двије године, ова предана, мудра и неуморна Божја слушкиња успјела је да асфалтира два километра пута, уведе струју, оспособи конак и створи основне услове за живот. Највећи ослонац у свему била јој је мајка, која је из Шведске дошла са намјером да је одговори од монашког пута. Међутим, остала је уз своју кћерку. Не само то, већ се и сама замонашила, узевши име сестра Меланија, и постала вјерна сапутница и „десна рука“ данашњој игуманији у обнови фрушкогорске светиње.

– Прве године, чим сам из манастира Гргетег прешла у Петковицу, послије неколико мјесеци долази моја мајка из Шведске, гдје је 17 година живјела и радила. Кад је видјела у какву сам дивљину дошла, запрепастила се. Молила ме је да се вратим, али сам јој рекла да не идем нигдје, да је Петковица баш оно што сам жељела и да је она пронашла мене, а не ја њу – испричала је игуманија Антонина за mitrovica.info.

crkva svestenik vjera pexels

Друштво

Монахиње савјетују људе који у цркву дођу пуни туге да изговоре ову молитву 30 пута

Како би била сигурна да мајка убудуће неће покушавати да је врати у свјетовни живот, на растанку јој је изговорила реченицу која је требало да буде највећа могућа заштита:

– Ја ово не могу да скинем, а ти ово можеш да обучеш!

Игуманија Петковице присјећа се да је њена мајка отишла разочарана кћеркином непослушношћу. Али, онда је уследио неочекивани расплет.

– Само мјесец и по дана касније вратила се, и то заувијек. Пред капијом манастира стао је такси, а ја сам је дочекала ријечима: „Не отказуј такси, ја се не враћам!“ А она мени одговори: „Ни ја не идем од тебе.“ Послије тога се замонашила и постала сестра Меланија и била ми је највећа подршка свих ових година – присјећа се игуманија Антонина.

Данас, послије скоро двије и по деценије истрајног труда, манастир Петковица заслужено носи епитет једног од најљепших бисера Фрушке горе. У овом некада мушком манастиру сада живи заједница од 11 монахиња и двије искушенице. Сестре су изградиле нови конак, обрађују виноград са 6.000 чокота лозе на 1,2 хектара, брину о рибњаку који се простире на 40 ари и производе сопствено вино.

Александер фон Лер

Србија

Унука нацистичког генерала који је сравнио Београд се замонашила у Србији

У срцу манастирског комплекса налази се црква посвећена Светој Петки, у којој се чува кивот са честицом њене руке – светиитељке и чудотворке коју српски народ посебно поштује. Значајно мјесто има и извор Свете Петке, за који бројни вјерници вјерују да посједује љековита својства.

Током историје, Петковица је била и партизанска болница у вријеме пробоја Сремског фронта, а након рата коришћена је чак и као склониште за стоку. Данас, захваљујући вјери и упорности игуманије Антонине, манастир је поново духовно уточиште и све посјећеније мјесто ходочасника и туриста.

– Више нисмо саме, радимо и градимо, напредујемо, а и Богу је мило да ова светиња живи свој живот и служи добрим људима – каже мати Антонина.

(Новости)

Подијели:

Тагови:

monahinja

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Монахиња из пакла'' одговорна за смрт више стотина људи

Свијет

''Монахиња из пакла'' одговорна за смрт више стотина људи

4 мј

0
Нестала монахиња из манастира Грачаница

Србија

Нестала монахиња из манастира Грачаница

8 мј

0
Упозорење за туристе: У Грчкој лажне монахиње продају бројанице и крстиће у љетовалиштима

Свијет

Упозорење за туристе: У Грчкој лажне монахиње продају бројанице и крстиће у љетовалиштима

1 год

0
Језива истина о монахињи из пакла: У злокобни манастир и даље се иде

Свијет

Језива истина о монахињи из пакла: У злокобни манастир и даље се иде

1 год

0

Више из рубрике

Саслушан глумац осумњичен за убиство таксисте, тражио да иде на полиграф

Србија

Саслушан глумац осумњичен за убиство таксисте, тражио да иде на полиграф

2 ч

0
Додик: Имамо право да овај вијек прогласимо вијеком српског уједињења

Србија

Додик: Имамо право да овај вијек прогласимо вијеком српског уједињења

2 ч

1
Песницама тукао сестру по глави јер је припадница ЛГБТ!

Србија

Песницама тукао сестру по глави јер је припадница ЛГБТ!

2 ч

0
Ђуро Мацут премијер Србије

Србија

Мацут: Симболични завршетак седмице посвећене иницијативи да се између Српске и Србије успостави трајна сарадња

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner