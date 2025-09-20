Мацут: Симболични завршетак седмице посвећене иницијативи да се између Српске и Србије успостави трајна сарадња

- Ово је круна онога што смо имали од понедјељка до данас, односно обиљежавања пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године и која ће се и наставити идуће недеље обиљежавањем годишњице страдања на Крфу - изјавио је Мацут .

Мацут је истакао да му је изузетно задовољство да су и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министри у Београду.

- Данас ћемо да имамо сједницу савјета који је традиција, којим ћемо показати да постоје стварно дубоке везе и да гајимо праву, стратешку сарадњу са нашим народом у Републици Српској, односно здраву сарадњу у свим пољима, а о тим пољима ћемо данас и говорити на састанку са нашим кабинетима, односно са министрима у обје владе -навео је Мацут.

Он је изразио задовољство што је у Београду данас одржана импресивна војна парада која се дешава периодично, а посљедња је одржана прије 10 година.

- Данашња парада показује колико је борбена спремност Војске Србије на високом нивоу и можемо јасно да видимо да је изузетно велика брига посвећена очувању безбједности на територији читаве земље кроз приказ војне опреме која је великим дијелом дјело домаћих произвођача - указао је Мацут.