Logo

Мацут: Симболични завршетак седмице посвећене иницијативи да се између Српске и Србије успостави трајна сарадња

Извор:

СРНА

20.09.2025

16:17

Коментари:

1
Ђуро Мацут премијер Србије
Фото: Танјуг/АП

Данашња Војна парада у Београду велики симболични завршетак седмице која је посвећена иницијативи да се између Србије и Републике Српске успостави трајна сарадња, рекао је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.

- Ово је круна онога што смо имали од понедјељка до данас, односно обиљежавања пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. године и која ће се и наставити идуће недеље обиљежавањем годишњице страдања на Крфу - изјавио је Мацут .

Мацут је истакао да му је изузетно задовољство да су и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министри у Београду.

- Данас ћемо да имамо сједницу савјета који је традиција, којим ћемо показати да постоје стварно дубоке везе и да гајимо праву, стратешку сарадњу са нашим народом у Републици Српској, односно здраву сарадњу у свим пољима, а о тим пољима ћемо данас и говорити на састанку са нашим кабинетима, односно са министрима у обје владе -навео је Мацут.

Он је изразио задовољство што је у Београду данас одржана импресивна војна парада која се дешава периодично, а посљедња је одржана прије 10 година.

- Данашња парада показује колико је борбена спремност Војске Србије на високом нивоу и можемо јасно да видимо да је изузетно велика брига посвећена очувању безбједности на територији читаве земље кроз приказ војне опреме која је великим дијелом дјело домаћих произвођача - указао је Мацут.

Подијели:

Таг:

Ђуро Мацут

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Вучић се обратио народу у Српској: Увијек можете да рачунате на мајку Србију

Србија

Вучић се обратио народу у Српској: Увијек можете да рачунате на мајку Србију

3 ч

1
Војна парада кроз објектив: Шта је све представљено?

Србија

Војна парада кроз објектив: Шта је све представљено?

3 ч

1
Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

Србија

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

4 ч

0
Напад у Београду: Претукао полицајце у стану, д‌јевојка једног изгризла

Србија

Напад у Београду: Претукао полицајце у стану, д‌јевојка једног изгризла

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

53

Родиле гљиве, откупна цијена достигла рекордне износе

19

52

Ђани и Слађа купили стан на обали мора

19

43

Украдени експериментални лијекови за рак вриједни 800.000 евра

19

27

Због убрзаног топљења глечера на Аљасци настало ново острво

19

24

Нови случај ризичне вожње у БиХ: Претицао возила пред кривином

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner