Logo

Напад у Београду: Претукао полицајце у стану, д‌јевојка једног изгризла

Извор:

Телеграф

20.09.2025

14:54

Коментари:

0
Напад у Београду: Претукао полицајце у стану, д‌јевојка једног изгризла
Фото: Танјуг/АП

Два полицајца повријеђена су током интервенције у једном стану у Улици Отона Жупанчића на Новом Београду.

Тежак инцидент се догодио када су полицајци А.Р. (47) и М.И. (25) нападнути од стране А.Ч. (25), сазнаје Телеграф.

А.Ч. је полицајцу А.Р. задао више удараца у пред‌јелу тијела, док је М.И. задобио повреде након што му је осумњичени ногом згазио шаку. Након тога, А.Ч. је узео нож и кренуо да насрне на полицајце.

Према сазнањима Телеграфа, у нападу је учествовала и М.М. (24), која је полицијског службеника А.Р. ујела за руку, ногу и раме.

Камион-возач

Свијет

Осуђен камионџија: Гледао филмове за одрасле, па убио оца двоје д‌јеце

Полицајцима је указана помоћ у КБЦ Бежанијска коса, гд‌је су код М.И. констатоване тешке тјелесне повреде, док је А.Р. задобио лакше тјелесне повреде.

Против А.Ч. и М.М. биће поднијете кривичне пријаве због напада на службено лице у вршењу службене дужности.

Подијели:

Тагови:

физички напад

Србија

incident

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда

Србија

У Србији прошле године произведено скоро 15.000 тона меда

1 ч

0
Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

Србија

Вучић: Ово је опстанак и побједа Србије

1 ч

0
На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

Србија

На паради први пут приказани израелски ракетни систем ''PULS'' и дрон ''Hermes''

2 ч

0
''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

Србија

''Снага јединства у Београду'': Ново наоружање први пут пред јавношћу, присуствовали званичници Српске

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner