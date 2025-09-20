Извор:
Телеграф
20.09.2025
14:54
Два полицајца повријеђена су током интервенције у једном стану у Улици Отона Жупанчића на Новом Београду.
Тежак инцидент се догодио када су полицајци А.Р. (47) и М.И. (25) нападнути од стране А.Ч. (25), сазнаје Телеграф.
А.Ч. је полицајцу А.Р. задао више удараца у предјелу тијела, док је М.И. задобио повреде након што му је осумњичени ногом згазио шаку. Након тога, А.Ч. је узео нож и кренуо да насрне на полицајце.
Према сазнањима Телеграфа, у нападу је учествовала и М.М. (24), која је полицијског службеника А.Р. ујела за руку, ногу и раме.
Полицајцима је указана помоћ у КБЦ Бежанијска коса, гдје су код М.И. констатоване тешке тјелесне повреде, док је А.Р. задобио лакше тјелесне повреде.
Против А.Ч. и М.М. биће поднијете кривичне пријаве због напада на службено лице у вршењу службене дужности.
